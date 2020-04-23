Курс доллара: большой отскок рубля

Российский рубль ускорил рост к основным резервным мировым валютам. Так, доллар США пробил психологическую отметку, опустившись ниже 75,00 руб., а евро приближался к 79 руб. По данным на 18:20 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 74,31 руб., курс евро – 80,51 руб.

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Рубль сделал большой отскок после падения, которое наблюдалось ещё в начале этой недели из-за обвала нефтяных котировок до исторических минимумов. Напомним, во вторник доллар превышал отметку в 77 руб. впервые с 6 апреля. Единая валюта ЕС поднималась до 84,18 руб. – максимума со 2 апреля.

При этом некоторые эксперты прогнозировали, что нацвалюта продолжит крутое пике и к концу этой недели свалится за отметку в 80,00 руб. в паре с долларом. В частности, аналитики «Сбербанка» предполагали, что так называемая «рискофобия», когда трейдеры теряют аппетит к рисковым активам, закрепится на рынках из-за дальнейшего сохранения карантинных мер и дешевеющей нефти, что не позволит рублю серьёзно сопротивляться как доллару, так и евро.

Однако уже накануне рубль развернулся и пошёл вверх на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть. Так, по данным на 18:20 мск июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 9,08% – до 22,83 долл. за бочку. Июньский контракт нефти сорта WTI прибавил 3,34% и торгуется сейчас по 16,78 долл. за баррель.

Восстановиться нефти в очередной раз помог президент США Дональд Трамп, который накануне прибег к хорошо знакомому и испытанному, но позабытому из-за коронавируса COVID-19 средству – обострению ситуации с Ираном.

После чёрных понедельника и вторника «чёрное золото» получило с подачи главы Белого дома передышку. Благодаря его жёстким словам о том, что он якобы отдал приказ американским военным стрелять по иранским катерам и судам, если они будут представлять хотя бы малейшую угрозу для кораблей ВМФ США в Персидском заливе, мировые цены на нефть резко пошли вверх.

А вслед за этим значительно укрепился курс рубля. Российскую валюту поддерживает и ЦБ РФ, направивший на поддержку курса в понедельник более 222 млн долл. (16,8 млрд руб.). Данная сумма стала рекордной с начала интервенций весной 2020 года. До этого максимальные суммы на поддержку рубля выделялись 17 и 20 апреля — по 14,8 млрд руб.

В прошлые четверг-пятницу, по расчетам Reuters, регулятор продавал по 200 млн долл., а в предыдущие дни – в среднем 175 млн долл. в рамках бюджетного правила и в счёт сделки с пакетом акций Сбербанка. Во втором случае продажи увеличиваются при снижении цены на российской нефть Urals.

Также эксперты уверены, что ЦБ РФ на своём заседании, которое состоится уже завтра, понизит ключевую ставку на 25-50 б.п., что также окажет мощную поддержку национальной валюте.

Кроме того, рублю помогает российский Минфин, продавший пятилетние ОФЗ на сумму 86,7 млрд руб., что является максимум для одного аукциона с начала 2020 года. При этом Минфин не ограничивал заранее размер размещения – в результате спрос на бумаги превышал 141 млрд руб.

Ещё одним, очень важным факторам, который позволил укрепиться рублю стало резкое снижение импорта, а также существенное падение спроса со стороны населения нашей страны на доллары и евро, которые в условиях закрытия границ, оказались россиянам просто не нужны. Тем более, что пока остаётся неясным, когда будет возобновлено международное авиасообщение.

В частности, председатель совета директоров S7 Group, основной владелец компании Владислав Филев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что мировая авиация начнёт восстанавливаться не раньше, чем через год.

В свою очередь руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак предположил, что этот прогноз сбудется лишь в том случае, если второй волны коронавируса COVID-19 не возникнет.

«Если же будет вторая волна коронавируса, о которой пока никто ничего не знает, то она может убрать международное авиасообщение и на весь следующий год», - резюмировал он.