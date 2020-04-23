Курс доллара: рубль пробил психологическую отметку

Российский рубль уверенно растёт к основным мировым валютам на торгах Московской биржи. В частности, курс доллара опускался уже ниже 75 руб., а евро приближался к 79 руб. Так, по данным на 10.27 мск, «американец» на минимуме дешевел до 74,84 руб., пробив психологическую отметку. При этом единая валюта ЕС падала до 80,2 рубля. Позже доллар и евро сумели отыграли часть своих потерь. По данным на 13:50 мск курс доллара составляет 75,10 руб., курс евро – 80,83 руб.

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По мнению экспертов, российская валюта укрепляется на позитивных внешних факторах, среди которых новость о том, что азиатские рынки открылись в плюсе, а также на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть.

По данным на 13,57 мск июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на Лондонской бирже растет на 5,88% – до 22,16 долл. за баррель. Июньский контракт нефти сорта WTI прибавил 0,81% и торгуется сейчас по 14,25 долл. за баррель.

«Чёрному золоту» восстановить свои позиции в очередной раз помог глава Белого дома Дональд Трамп, который накануне прибег к хорошо знакомому и испытанному, но позабытому из-за коронавируса COVID-19 средству – обострению ситуации с Ираном.

После чёрных понедельника и вторника «чёрное золото» получило с подачи президента США передышку. Благодаря его жёстким словам о том, что он якобы отдал приказ американским военным стрелять по иранским катерам и судам, если они будут представлять хотя бы малейшую угрозу для кораблей ВМФ США в Персидском заливе, цена на нефть резко пошла вверх.

А вслед за этим значительно усилился и курс рубля. При этом российскую валюту поддерживает и ЦБ РФ, направивший на поддержку курса рубля в понедельник более 222 млн долл. (16,8 млрд руб.). Данная сумма стала рекордной с начала интервенций весной 2020 года. До этого максимальные суммы на поддержку рубля выделялись 17 и 20 апреля — по 14,8 млрд руб.

В прошлые четверг-пятницу, расчетам Рейтер, регулятор продавал по 200 млн долл., а в предыдущие дни – в среднем 175 млн долл. в рамках бюджетного правила и в счёт сделки с пакетом акций Сбербанка. Во втором случае продажи увеличиваются при снижении цены на российской нефть Urals.

По мнению большинства экспертов, ЦБ РФ на своём заседании, которое состоится уже завтра, понизит ключевую ставку на 25-50 б.п., что также окажет мощную поддержку национальной валюте.

Кроме того, рублю помогает и российский Минфин, продавший пятилетние ОФЗ на сумму 86,7 млрд руб., что является максимум для одного аукциона с начала 2020 года. При этом Минфин не ограничивал заранее размер размещения – в результате спрос на бумаги превышал 141 млрд руб.

Разместить бумаги удалось без премии: средневзвешенная доходность на аукционе составила 5,99% годовых, тогда как на Московской бирже эти бумаги утром в среду торговались с доходностью 5,98%.

Также курс рубля стабилизируется из-за снижения импорта и спроса населения на валюту в туристических целях.

Антон Старцев из ГК «Олма» считает, что укреплению рубля способствует, прежде всего, внешний фон.

«Нефть продолжает дорожать, что безусловно помогает рублю, который к концу дня может с скорректироваться паре с долларом в диапазон 74,00,-75,00», – полагает он.

В свою очередь Константин Кочергин из банка «Восточный» прогнозирует, что сегодня пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 74,50-75,30 за один доллар.