Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот

Накануне вечером российский рубль заметно ускорил рост к доллару и евро на фоне уверенно растущей нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 75,9 руб. что на 1,10 рубля ниже уровня закрытия торгов среды. Курс евро составил 82,26 руб., подешевев за сутки на 1,46 руб.

Курс доллара на открытии торгов четверга снижается на 85 копеек - до 75,06 руб., курс евро обвалился на 99 копеек - до 81,15 руб.

При этом рубль всю первую половину вчерашнего дня также отыгрывал свои позиции у резервных мировых валют, никак не реагируя на падающие в цене котировки «чёрного золота». Напомним, 22 апреля цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года падала ниже 16 долл. за бочку. По данным на 07:35 мск на торгах Лондонской биржи стоимость контракта на «чёрное золото» этого сорта подешевела на 17,33% и составляла всего 15,98 долл. за баррель. В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи дешевели на 4,75% и торговались по 11,02 долл. за баррель.

Однако к вечеру среды контракт на Brent вырос на 6,31% – до 20,55 долл. за бочку, а фьючерс WTI подорожал на 25,41% – до 14,51 долл. за баррель.

«Чёрное золото» пошло в рост после публикации данных американского Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые оказались более позитивными, чем это прогнозировали аналитики. Рост стоимости нефтяных котировок ожидаемо развернул рубль к доллару и евро.

Также нацвалюту поддержал вчера российский Центробанк, который направил на поддержку курса рубля более 222 млн долл. (16,8 млрд руб.). Данная сумма стала рекордной с начала интервенций весной 2020 года. До этого максимальные суммы на поддержку рубля выделялись 17 и 20 апреля — по 14,8 млрд руб.

Кроме того, по мнению большинства экспертов, ЦБ РФ на своём заседании, которое состоится уже завтра, понизит ключевую ставку на 25-50 б.п., что также окажет мощную поддержку национальной валюте.

Сергей Романчук из Металлинвестбанка полагает, что рост продаж ЦБ обусловлен провалом котировок сорта Urals ниже 25 долл. за баррель.

«Как регулятор и обещал, он с 10 марта ежедневно мониторит и регулирует продажи в зависимости от цены нефти, компенсируя падение доходов бюджета», – пояснил эксперт.

Он также считает, что регулятор подстраховывает Минфин, который действует ретроспективно, оценивая объемы валюты, необходимый для продажи.

«Другими словами, если в ближайшие дни цена на нефть вдруг вновь обвалится до нуля, то Банк России нарастит продажи в 2 раза для стабилизации валютного рынка страны», – резюмировал Романчук.

Андрей Кадулин и банка «Санкт-Петербург» напомнил, что начало этой недели оказалось провальным для риска, в первую очередь из-за ситуации на рынке «чёрного золота». Также, по его мнению, трейдеры продолжают внимательно следить за новостями о распространением коронавируса COVID-19, оценивая перспективы ослабления карантинных мер в Европе и США.

«Думаю, что в ближайшие дни обстановка на нефтяном рынке и аппетиты глобальных инвесторов к рисковым активам продолжат определять динамику курса рубля. Естественно, все будут с большим интересом ждать заседание ЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу», – подчеркнул эксперт.

Как убеждён Кадулин, регулятор продолжить цикл смягчения ДКП, о чём в своих последних комментариях намекнула глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Наблюдаемое в начале недели ослабление рубля вряд ли станет ограничивающим фактором для Банка России, который, скорее всего, снизит ставку, но может повлиять на масштаб движения. Большинство опрошенных Reuters аналитиков предполагают, что ставка снизится сразу на 50 б.п. Но мне кажется, что в нынешних условиях ЦБ может из осторожности снизить ставку на 25 б.п. до 5,75%, что не окажет какого-то существенного влияния на курс рубля», – подчеркнул Кадулин.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что рубль сейчас чувствует себя достаточно комфортно на общем фоне снижения других валют EM за последнюю неделю, которые с трудом пережили обвал мировых цен на нефть.

«В целом же в динамике за последний месяц рубль сохраняет уверенный плюс (почти 4,3% к доллару). Среди факторов, сдерживающих потери российской валюты в условиях неразберихи на рынке «чёрного золота», следует отметить продажи валюты ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ и ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер, а также продажа Минфином ОФЗ более чем 86,6 млрд руб.», - резюмировал Кравченко.

Напомним, накануне стало известно, что российское финансовое ведомство продало на аукционе пятилетние ОФЗ на сумму 86,7 млрд руб., что является максимум для одного аукциона с начала 2020 года. При этом Минфин не ограничивал заранее размер размещения – в результате спрос на бумаги превышал 141 млрд руб.

Разместить бумаги удалось без премии: средневзвешенная доходность на аукционе составила 5,99% годовых, тогда как на Московской бирже эти бумаги утром в среду торговались с доходностью 5,98%.