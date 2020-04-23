Мексика заработает $6 миллиардов на хеджировании рисков падения цен на нефть

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого на американский манер часто называют АМЛО, заявил, что правительство после обвала цен на нефть в начале этой недели ждет шестимиллиардного бонуса благодаря хеджированию, то есть «страхованию» от низких цен на «черное золото». Последние два десятилетия Мексика покупала на доходы от продажи нефти у небольшой группы инвестиционных банков и нефтяных компаний опционы, дававшие ей право продавать свою нефть не по рыночной, а по заранее определенной цене. Такие опционы можно считать эквивалентом страхования, позволяющего сейчас мексиканцам продавать нефть по ценам, значительно выше рыночных.

«Мы защитили наше Министерство финансов,- сказал президент Обрадор на пресс-конференции в Мехико,- и сейчас продаем нашу нефть по 49 долларов за доллар. Хеджирование даст нам приблизительно 150 миллиардов песо (6,15 млрд долларов). Так что сейчас мы не понесем убытки из-за падения цен на нефть».

Хеджирование защищает Мексику от всех обвалов цен на «черное золото» последние 20 лет. Мехико заработал 5,1 млрд долларов в 2009 году, когда цены на нефть рухнули во время мирового финансового кризиса. В 2015 г. опционы принесли ей 6,4 миллиарда, еще 2,7 миллиардов она заработала в 2016 году, когда Саудовская Аравия начала ценовую войну против американского сланцевого сектора.

Количество миллиардов производит впечатление, но, естественно, для того, чтобы их заработать, сначала мексиканцам пришлось изрядно потратиться. На покупку опционов Мехико все эти два десятилетия ежегодно тратил приблизительно миллиард долларов. Любопытно, что раньше мексиканцы не делали секрета из хеджирования нефти, но с прошлого года эту информацию засекретили, чтобы помешать хедж-фондам и прочим спекулянтам на нем зарабатывать.

«Страхование обходится недешево,- признал министр финансов Мексики Артуро Эррера 10 марта в интервью телеканалу Televisa,- но подобные программы как раз для таких времен, в какие мы сейчас живем. Наш бюджет не пострадает (от волатильности на нефтяных рынках)».

Мексика держит в тайне, кто продал ей опционы, которые помогли хеджировать риски 2020 года. В прошлом Мехико работал с крупными игроками на Уолл-стрит, как Goldman Sachs Group и JPMorgan & Chase Co., а также с торговыми фирмами при больших нефтяных компаниях, например, Royal Dutch Shell Plc.

Мексиканские власти застраховали свою нефть при помощи как хеджирования, так и нефтяного стабилизационного фонда. Он обычно давал бюджету от 2 до 5 долларов за баррель. Это значит, что можно предположить, что фонд был захеджирован на 45 долларов за баррель.

В прошлом Мексика захеджировала с 1 декабря до 30 ноября около 250 млн баррелей нефти, что примерно равно всему ее нефтяному экспорту.

Кстати, кроме суверенного хеджирования нефти, которое по поручению Минфина проводит главный мексиканский банк – Банк Мексики, государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos тоже проводит хеджирование своей нефти, хотя и в гораздо более мелких размерах.