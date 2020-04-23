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Начались испытания методики лечения COVID-19 без ИВЛ, о которой напомнил академик Чучалин

Москва, 23.04.2020
  • Начались испытания методики лечения COVID-19 без ИВЛ, о которой напомнил академик Чучалин

Академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин

ТАСС

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского началось испытание  методики лечения коронавируса гелием, передает «Интерфакс», ссылаясь на  пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. В сообщении службы говорится, что «гелий эффективен при лечении острых легочных заболеваний благодаря своим особым свойствам.

«Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», - рассказали в пресс-службе. Также гелий способен предотвратить кислородное голодание, что помогает предотвратить осложнения от заболевания короновирусными инфекциям.

Уточняется, что терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, который позволит пациентам дышать в течение 15 минут за сеанс подогретым до 92 градусов оксидом гелия. Благодаря особым свойствам гелия у больного коронавирусной инфекцией происходит улучшение «кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры».

О методике использования гелия при лечении коронавируса напомнил академик  РАН, пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом РФ о методах лечения данной инфекции. Академик  в своем выступлении в частности напомнил о работах российских ученых, лауреатов Нобелевской премии Петра Капицы и Льва Ландау, в которых они описали уникальные свойства гелия при лечении воспалительных процессов в легких. Одним из главных описанных ранее учеными свойств гелия можно назвать способствование ранней диагностики проблем, связанных с коронавирусной инфекцией благодаря возможности предотвращать кислородное голодание, напомнил Чучалин.

«Гелий может пройти в любой капилляр. Он может пролезть в любую щель», - сказал в ходе выступления ученый. Чучалин также рассказал, что Капица доказал возможность гелия при разных температурных режимах показывать новые свойства, а при нагревании газа до «60-70 градусов вирусная нагрузка падает на 70%», напомнил академик о научных изысканиях уникальных российских ученых в ходе совещания с президентом.

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