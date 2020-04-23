Не смотрите на нефтяные цены

Налогомеханика

Министр энергетики Александр Новак 22 апреля в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в РФ, сообщил журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Действие принятого в 2018 году налогового «демпфирующего механизма» приводит к тому, что цены на АЗС должны оставаться одними и теми же, независимо от мировых цен на нефть.

«Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…". То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он готов подключиться. Но сам он считает, что делать этого нельзя», — рассказал Сергей Миронов.

«Новак сам начал говорить о формировании цены на внутренний бензин. Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин… Он подчеркнул, что сейчас цены не растут», — цитирует лидера справороссов агентство «Прайм».

По оценке министра, пишет «Прайм», бюджет России за счет демпфирующего механизма в случае цены нефти в 20 долларов за баррель получит 1 трлн рублей. «Демпфер» действует на стоимость бензина балансирующим образом.

Он компенсирует из бюджета сдерживание нефтяными компаниями розничной цены при высоких ценах на нефть. Хотя и в такие периоды цены не остаются постоянными — они лишь не должны расти выше инфляции.

И, наоборот, механизм, о котором договорились два года назад во время скачка нефтяных цен, гарантирует наполнение бюджета при их падении. Даже таком глубоком, как в настоящее время.

«Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать, в том числе, ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета», — заявил Александр Новак.

Данная система является частью налогового маневра. Если российские цены выше экспортных, а сейчас именно такой случай, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. А если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство через демпфирующий коэффициент (он является частью обратного акциза на нефть) компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на топливо в РФ, поясняет «Прайм».

«Сорок литров акциза, пожалуйста»

По сути, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, механизм демпфера предусматривает компенсацию от государства производителям нефтепродуктов в случае высоких нефтяных цен. Но, по его словам, зачастую НПЗ теряют прибыль, что сейчас и происходит. То есть низкие цены на бензин и дизель в стране невыгодны производителям ни в том, ни в другом случае. И только государство регулирует этот вопрос.

Сейчас таких низких цен на топливо никто не ждал, и получается, что прибыль НПЗ падает, как и выплаты в бюджет, отмечает аналитик. Поэтому глава Минэнерго и объясняет, что высокая стоимость бензина – это увеличение налоговых платежей от НПЗ. Повышение стоимости бензина и дизеля на заправках возможно по нескольким причинам. Это в интересах производителей, которые сейчас терпят убытки из-за низких нефтяных цен, механизма демпфера и падения спроса на нефтепродукты как внутри РФ, так и на зарубежных рынках.

Это в интересах АЗС, уверен Артем Деев, так как из-за сокращения транспортных потоков упали продажи топлива и снизились обороты. Это в интересах бюджета, который недополучит 50-70% нефтегазовых доходов из-за падения мировых цен. Но, к сожалению, повышение цен на топливо для потребителей негативно отразится на спросе, который сейчас также упал на 70-80% и впоследствии будет расти очень медленно: у людей снижаются доходы, а значит, наши граждане начнут экономить и на бензине.

Уникальная система

Российским нефтяным компаниям не выгодно работать на внутреннем рынке, и дело тут, главным образом, в налоговом механизме, который делает переработку сырья совершенно невыгодной, соглашается директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Например, оптовая стоимость тонны АИ-92 составляет порядка 35 тысяч рублей, тогда как только выплаты по НДС и акцизам превышают 20 тысяч рублей, а ведь производителям надо платить по демпфирующему механизму — это еще 17 тысяч рублей, и это еще не считая «обычных» издержек на транспортировку, зарплаты и т.д.

Плюс, добавим к этому сокращение спроса на топливо из-за карантина на 30-50% в среднем по стране, продолжает аналитик. По его словам, ситуация могла бы быть лучше для компаний, если бы усилия правительства действительно приносили результаты, и внутренние оптовые цены не страдали от внешней конъюнктуры — тогда можно было бы что-то говорить о пользе демпфера, но этого не происходит.

Другими словами, объясняет Арсений Дадашев, в стоимости топлива нефти практически нет, поэтому и снижения отпускных цен не происходит. Есть еще такой момент: бензину требуется время, чтобы добраться до АЗС. Принимая во внимание, что железнодорожные пути сейчас разгружены, и скорость поставки увеличилась, можно ожидать некоторую реакцию в рознице уже в начале мая, но она будет незначительной и лишь в регионах, находящихся около производственных мощностей.

Например, АИ-95 в Москве вряд ли будет стоить ниже 46,70 рублей за литр, тогда как в среднем по России цены вполне могут снизится до 45,40 рублей. Крупные нефтяные компании пытаются хоть как-то компенсировать свои убытки, сохраняя отпускные цены и стоимость мелкого опта вблизи докризисных значений.

Главным же «бенефициаром» является государство, которому необходимо компенсировать падение доходов от продажи сырья: из-за снижения глобального спроса на газ и нефть дефицит бюджета может превысить 5,5 трлн рублей. Около половины этой суммы, считает эксперт, скорее всего, возьмут из ФНБ, порядка 1 трлн принесет демпфер, а остальное придется занимать.

В этом плане наш опыт достаточно уникальный, уверен Арсений Дадашев. У нас, вроде, и не полная монополия правительства — на рынке присутствует достаточно много крупных игроков, в отличие от Саудовской Аравии, где ценообразование осуществляется через государственную Saudi Aramco. Но и точно не свободная конкуренция, как в США, где все зависит от спроса и предложения.

Отпускные цены в Штатах уже ниже, чем в России, и способны упасть еще сильнее по мере заполнения хранилищ. Многие американские нефтяные компании находятся в предбанкротном состоянии, и если борьба с коронавирусом затянется, то в сырьевой сфере может произойти масштабный кризис. Именно эти ожидания сейчас сдерживают фондовый рынок страны от восстановления.

Российским компаниям подобная участь пока не грозит.