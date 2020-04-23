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Не только штрафовать, но и предупреждать

Москва, 23.04.2020
#Право
#Политика
  • Не только штрафовать, но и предупреждать

Александр Щербак/ТАСС

С начала вспышки коронавируса в России принят целый ряд законодательных мер, которые должны остановить его распространение и упорядочить жизнь в новых условиях. Их трактовка вызвала много вопросов не только у обычных людей, но и судов. И вот наконец Верховный суд опубликовал ответы на 26 вопросов судов, разъясняющих, как должно применяться административное, уголовное и гражданское законодательства, а также законодательство о банкротстве. Некоторые из них оказались не в пользу человека.

Коронавирус не может считаться обстоятельством непреодолимой силы

Верховный суд считает, что неплатежеспособность неплатежеспособности рознь, и не всех должников извиняет эпидемия, даже несмотря на то, что целый месяц нерабочих дней был объявлен президентским указом, и с этим человек уж точно ничего не мог сделать.

Сыграла ли роль в образовавшихся долгах эпидемия, будут разбираться в каждом конкретном случае – то есть каждый конкретный судья. Никакого единого решения по этому поводу Верховный суд не предлагает.

Человека могут посчитать невиновным, если «при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота», он «принял все меры для надлежащего исполнения обязательства». А предпринимателя – если он докажет, «что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств».

Фактически это означает, что каждый человек должен будет доказывать, а каждый судья – оценивать «степень заботливости и осмотрительности» по своему разумению, и многие пострадавшие и потерявшие работу в период эпидемии окажутся недальновидными и беззаботными должниками, не имеющими оснований для снисхождения.

Но представляет угрозу жизни и безопасности людей

Но несмотря на то что Верховный суд не посчитал эпидемию форс-мажорными обстоятельствами для тех, у кого образовались долги или сорвались контракты, однако ситуацию в целом признает серьезной, то есть представляющей угрозу жизни и безопасности.

«Распространение новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, и на противодействие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и территорий».

За распространение фейков можно ответить по уголовной статье

Если человек подает заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений – об обстоятельствах распространения новой инфекции COVID-19, о способах защиты от нее и принимаемых мерах безопасности, делает это публично и специально, чтобы спровоцировать панику, то к нему может быть применена ст.207 УК РФ. Публичным распространением информации будут считаться не только сообщения в СМИ и посты в соцсетях, но и выступления на собраниях и митингах, распространение листовок, вывешивание плакатов, подчеркивает Верховный суд.

А за нарушение самоизоляции получить предупреждение вместо штрафа

Штрафовать за нарушение требований по самоизоляции и правил передвижения физических и юридических лиц будут как по региональным, так и федеральным законам.

К юридическим лицам применяются еще и штрафы за работу предприятий в нерабочие дни. Как уже известно, штрафы для физических лиц могут составить до 30 тысяч рублей, для ИП – до 50 тысяч, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Однако у правоохранительных органов есть выбор: можно не только штрафовать, но и предупреждать. «Административное наказание в виде предупреждения, - разъясняет Верховный суд, - может быть назначено любому субъекту административного правонарушения (гражданину, должностному лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическому лицу), предусмотренного названной нормой, в зависимости от конкретных обстоятельств дела об административном правонарушении».

Полный текст обзора судебной практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации COVID-19, можно прочитать на сайте Верховного суда: http://www.supcourt.ru/files/28856/.

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