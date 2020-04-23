Неоспоримые преимущества стоковой одежды

Сток — это полностью новые вещи, в основном из прошлых или старых коллекций именитых брендов.

Плюсы стоковых товаров

Понятие "secondhand" известно давно. Это бывшие в употреблении вещи, которые могут иметь дефекты или следы использования, оставленные прошлыми хозяевами. Совсем иное отношение к стоковым вещам — это абсолютно новые товары, которые распространяются производителем или брендовыми магазинами, при поступлении новых коллекций. Эти товары ликвидируются со значительными дисконтами, с целью освободить полки и витрины магазинов для новых поступлений. Сейчас, для того чтобы оставаться стильным и элегантным, достаточно выбрать правильный стоковый магазин, например, autlet.ru.

Основными достоинствами стоковых товаров являются доступная каждому цена и гарантированное качество известного мирового бренда. "Stok" в переводе с английского — склад. Именно туда отправляются нераспроданные в прошлых сезонах товары. Товары с подобных складов, зачастую, продаются ниже себестоимости. Магазины, специализирующиеся на продажах стоковых вещей, выкупают такие складские неликвидные остатки. Также в сток может попасть фабричное перепроизводство товаров — вещи, изготовленные из тех же материалов и на тех же фабриках, что и оригиналы.

Какие товары можно найти в стоке?

Помимо одежды и товаров для повседневной носки, на полках стоковых магазинов можно найти брендовые аксессуары, товары для дома и многое другое. В secondhand клиенты, очень часто, останавливаются, опасаясь приобретать б/у обувь или белье, — со стоковыми товарами таких опасений нет, все товары новые. Эти преимущества для многих являются достаточными причинами, не переплачивать за одежду и аксессуары в брендовые бутиках, а приобретать новые товары того же качества, по доступным ценам в стоке.

В ассортименте autlet.ru есть огромный выбор вещей, обуви, белья и различных модных аксессуаров. Оригинальное качество брендовых производителей позволяет быть уверенным в надёжности и долговечности покупки. Это замечательный способ сэкономить, не отказывая себе в столь желанных вещах.