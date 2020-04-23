Прогноз погоды: жара, гроза и ураганы – синоптики дали новый прогноз на лето-2020

Не успел ещё начаться последний месяц календарной весны, а синоптики уже готовы рассказать, каким будет в России лето-2020. При этом, как признаются метеорологи, даже в общих чертах описать погоду предстоящим летом на всей огромной территории России просто нереально.

Дело в том, что климатические пояса – от арктического до субтропического – имеют свои нормы температурного фона и количества выпавших осадков. Однако, согласно предварительному прогнозу синоптиков, почти на всей территории Русской равнины в июне, июле и августе ожидается неспокойная климатическая обстановка, которая будет характеризоваться сильной, а местами аномальной жарой, проливными дождями, грозами, очень мощными порывами ветра и даже ураганами.

Прогноз погоды на июнь-2020

Июнь – смена сезонов весны и лета. Погода в июне сочетает в себе климатические характеристики последнего месяца календарной весны и первого месяца календарного лета.

По прогнозу синоптиков, в этом году в июне на большей части страны уже будет тепло, а в некоторых регионах – жарко. Так, на Урале июнь порадует высоким температурным фоном и малым количеством осадков, что в последние годы бывало здесь крайне редко.

Обычно температурный режим в регионах Урала в первый календарный месяц лета держится в диапазоне плюс 10-14. Однако в июне-2020 прогнозируется жара, больше характерная для юга России. Так, в Челябинске и Магнитогорске днём воздух в тени станет прогреваться до плюс 24-26, в Екатеринбурге – до плюс 26-28, в Кургане – до плюс 27-29.

Летний зной уже в июне, по прогнозу синоптиков, ждёт также регионы Сибири. Например, в Новосибирске, в некоторые сутки погодные градусники покажут плюс 28-30, а на солнце – 30-32 градусов выше нуля. Чуть прохладнее, но всё равно жарко будет в Красноярске. Здесь при минимуме осадков в начале июня ожидается плюс 22-24, в середине месяца – плюс 23-25, а в последней декаде – плюс 25-27.

Удушающую жару с минимумом осадков прогнозируют метеорологи также в регионах Северной Сибири. Например, на Алтае, почти весь первый летний месяц температура будет держаться на уровне плюс 24-27.

Минимум осадков, и высокая температура по прогнозу синоптиков, ожидается в начале лета в Москве и Санкт-Петербурге. Предположительно в первом месяце лета-2020 столбики термометров в двух российских столицах днём будут подниматься до плюс 22-27. В самом конце июня в Москве возможен сильный дождь и гроза, а в СПб мощный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на июль-2020

Однако самым жарким и очень опасным с точки зрения природных катаклизмов летним месяцем станет июль. По прогнозу синоптиков, удушающая жара, когда от палящего солнце в прямом смысле этого слова будет плавиться асфальт, ожидается в южных регионах России. В частности, июль принесёт аномальный зной на Крымский полуостров и в Краснодарский край – здесь почти весь июль будет плюс 30-35, а на солнце даже больше.

30-градусную жару и палящее солнце обещают метеорологи жителям республик Северного Кавказа и Ставрополья. Аномально высокий температурный фон накроет Самарскую область и Республику Татарстан. Значительно выше климатической нормы будет в Карелии и Архангельской области, в также в СПб и Москве.

При этом синоптики предупреждают, что примерно в начале второй декады июля у российского побережья Чёрного моря может произойти столкновение двух обширных атмосферных воздушных масс – холодной и тёплой, что приведёт к тому, что водяной пар с поверхности моря закрутится в спираль, после чего образуется мощный штормовой фронт, который вырвется с побережья и пройдёт по всей территории Европейкой части России. При этом ураганный ветер будет сопровождаться проливными дождями, местами градом, грозами и молнией.

Прогноз погоды в августе-2020

По прогнозу синоптиков, мощные ветра на фоне повышенного температурного фона также ожидаются в России и в августе. Так, в начале последнего календарного месяца предстоящего лета, высокая вероятность ураганов существует в Ставропольском крае.

В частности, речь идёт о Минводах, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске, где в начале августа столбики термометров могут подниматься днём до плюс 30-31, а в середине месяца резко упадут до плюс 15-17. Очередное смешение тепла и холода, как раз и может вызвать существенное усиление ветра, а возможно и ураган.

Тепло, местами ветрено с периодическим выпадением сильных осадков, будет в августе почти на всей территории Центрального федерального округа и в некоторых регионах Северо-западного федерального округа.

По прогнозу синоптиков, в Москве и СПб в августе, по прогнозу синоптиков, погода будет нестабильной, с температурными перепадами – в начале месяца ожидается сухая, жаркая погода – плюс 25-27. В середине месяца в столичном регионе, а также в Ленинградской области резко похолодает – до плюс 10. Кроме того, ожидаются обильные и продолжительные осадки. Ближе к концу сентября вновь возможное повышение температурного фона, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.