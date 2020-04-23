Путин призвал банкиров помочь предприятиям продолжить работать

Глава российского государства Владимир Путин на совещании с банкирами обратился к ним с просьбой помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам. Как напомнил президент РФ, российские власти всяческие поддерживают бизнес и граждан, которые попали в сложную ситуации из-за пандемии коронавируса.

По словам Путина, это каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату заработной платы, защита организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей в случае, если они не могут обслуживать свой долг, передаёт РИА Новости.

«Все эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации», – сказал президент, добавив, что рассчитывать на помощь банков, прежде всего в части кредитования.

Статистика по коронавирусу на 23 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 62 773 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 22 939. На втором месте – Подмосковье (688 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+191). Далее следуют Мурманская область (+97) и Ямало-Ненецкий АО (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 555 человек, из них 42 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 891 человек, за прошедшие сутки – 471.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.