Компания «Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордную сумму

На фоне значительного снижения цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции «Роснефть» продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами, неукоснительно следуя принятой дивидендной политике. Так компания может направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 354,1 млрд рублей, что в перерасчете составляет 33,41 рубля на акцию, говорится на официальном сайте компании. Выплатить рекордные дивиденды рекомендовал Совет директоров 21 апреля 2020 г. Финальные дивиденды за второе полугодие 2019 года могут составить 191,5 млрд рублей, или 18,07 рубля на акцию, а дивидендная доходность достигнет 11%, говорится в сообщении.

«Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 18,07 рубля на одну обыкновенную акцию общества. Если учесть выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на акцию, то суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33,41 рубля. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 млрд рублей», - говорится на официальном сайте «Роснефти». Уточняется, что дивиденды превысят уровень 2018 г. в 1,3 раза, когда прибыль составила 25,91 руб. на акцию.

Уточняется, что рекомендация по выплате дивидендов в объеме 50% чистой прибыл от общих дивидендов за 2019 год, исходят из международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которая относится к акционерам «Роснефти». В сообщении компании указывается, что рекомендованный объём дивидендов за 2019 год является рекордным в истории компании.

Онлайн-собрание акционеров «Роснефти», в ходе которого планируется принять решение о выплате дивидендов, состоится 2 июня 2020 года. Список участников июньского собрания будет определен 8 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года акционерами компании было принято решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 162,6 млрд рублей. В компании уверены, что в сочетании с проводимой программой выкупа акций, выплата рекордно высоких дивидендов может оказать серьезную поддержку котировкам акций «Роснефти».

При этом на фоне текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Например, Совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 г. с мая на декабрь 2020 г. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. А Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов.