Российские банки предупредили о высокой активности мошенников

В период распространения коронавируса и действия режима самоизоляции крупные банки в России зафиксировали рост активности преступников, которые пытаются похитить деньги у клиентов банков, передает РБК, ссылаясь на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.

По подсчетам специалистов ВТБ, количество попыток мошенников незаконно завладеть средствами клиентов возросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют обращения клиентов банков в службы безопасности организаций из-за мошеннических действий третьих лиц. Уточняется, что во время второй нерабочей недели количество подобных обращений выросло в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта.

О возросшем примерно на треть количестве обращений в колл-центр клиентов в связи со звонками мошенников, сообщили в Промсвязьбанке. Однако большинство преступных попыток были безуспешными, рассказал РБК директор службы информационной безопасности банка Дмитрий Миклухо. Более 90% попыток завладеть обманным путем средствами клиентов банков основываются на социальной инженерии, представляющей собой определенные методы по хищению средств, а также негативной ситуации на фоне распространения коронавируса, считают в ВТБ.

По сообщению сотрудников банков, преступники используют уже давно известные схемы, а именно чаще всего звонят клиентам под видом банковских сотрудников, пытаясь выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка, уточнил Миклухо. Эксперты призывают в этой связи к максимальной аккуратности россиян, а также рекомендуют не открывать письма и СМС, которые пришли от незнакомых отправителей, даже если они маскируются под такие известные организации, как ВОЗ или Минздрав РФ.