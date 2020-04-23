Спасти Украину вызван Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Украины Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять должность вице-премьера по вопросам реформ.

Как сообщили украинские СМИ, утром 24 апреля, перед началом внеочередного заседания Верховной Рады Украины, Саакашвили встретится с нардепами из президентской фракции «Слуга народа» и попытается убедить их поддержать его кандидатуру. Если по итогам внутрифракционного голосования ему удастся набрать не менее 70%, то его кандидатура в тот же день будет внесена на рассмотрение в Раду. И, похоже, в успехе сам Саакашвили не сомневается.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве» - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Желание Зеленского внести изменения в состав правительства продиктованы политическими и экономическими проблемами, которые резко обострились из-за коронавируса.

В конце 2019 года и начале 2020 года украинские статистические данные засвидетельствовали снижение темпов роста ВВП и падение промышленного производства. Обещанного Зеленским год назад (во время президентской избирательной компании) экономического рывка явно не состоялось. Как не началась обещанная борьба с коррупцией, и не наступил мир на Донбассе. В результате этого в обществе росло разочарование Зеленским, и президент Украины решил сменить правительство страны. 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила в качестве премьер-министра Дениса Шмыгала.

Но в связи с распространением коронавируса с 12 марта на Украине был введен карантин, парализовавший значительную часть экономики. Ещё до эпидемии коронавируса бюджетный дефицит Украины покрывался за счет привлечения внешних займов, а после введения карантина страна столкнулась с нежеланием инвесторов давать ей деньги в долг. Киев возлагает надежду на сотрудничество с МВФ, но обещанные Фондом 8 млрд долларов в течение трёх лет явно не спасают ситуацию (только в 2020 году необходимо выплатить около 17 млрд долларов старых долгов).

Кроме того, МВФ требует открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения и принятия закона о запрете возвращать национализированные банки прежним владельцам. Закон о банках направлен против олигарха Игоря Коломойского (спонсора избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского). Коломойский в 2014 году вывел из принадлежавшего ему «Приватбанка» около 5,5 млрд долларов, затем банк был обанкрочен и национализирован, а дыра в его балансе была закрыта государством. МВФ не хочет, чтобы выделенные Киеву средства перекочевали в карман близкого к Зеленскому олигарха.

В настоящее время закон о банках «утонул» в 16 тыс. правок, которые подали к нему «слуги Коломойского». Верховная Рада приняла закон о рынке земли сельхозназначения, но он заработает лишь с 2024 года и с ограничениями для иностранцев, и не известно, удовлетворит ли МВФ такой компромисс.

Назначение популярного на Западе Михаила Саакашвили вице-премьером Украины призвано реанимировать веру Европы и США в возможность роста украинской экономики. Это должно облегчить диалог с МВФ и вернуть на украинский рынок западных инвесторов.

Помимо этого, назначение Саакашвили призвано возродить веру украинского избирателя в то, что успешные реформы «вот-вот начнутся».

Месяц назад на Украине вспыхнул громкий коррупционный скандал, который грозил добить остатки популярности Зеленского. Были опубликованы видеозаписи, на которых брат главы офиса президента (бывшая администрация президента) Украины Андрея Ермака «торговал» государственными должностями. Зеленский предпочёл не заметить скандала и тем самым изрядно испортил свою репутацию.

Однако назначение Саакашвили вице-премьером помимо возможной выгоды для президента несёт в себе немало угроз. Бывший грузинский президент наверняка не будет считать это назначение вершиной своей политической карьеры и попытается действовать в присущей ему экспрессивной манере.

Первым в очереди на конфликт с Саакашвили стоит несменяемый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В декабре 2015 года Михаил Саакашвили на совещании у президента Украины Петра Порошенко обвинил главу МВД в коррупции. В результате этого возникла оскорбительная перепалка на повышенных тонах, и Аваков запустил стакан в Саакашвили. С тех пор на Украине, кроме президента, ничего не изменилось - правоохранительные органы всё так же «крышуют» коррупционные схемы.