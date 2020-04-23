«БРИКС и пандемия соперничества» - так называется онлайн доклад клуба «Валдай». Эпидемия коронавируса и спровоцированный ею мировой экономический кризис усиливают конфликтность в мире, соперничество великих держав за лидерство, предпочтение государствами односторонних действий ослабляют глобальное управление и парализуют многие международные институты и форумы.

Все они создавались в период относительной стабильности, их участники рассчитывали, что смогут и в будущем продвигать свои интересы в относительно комфортных условиях, казалось бы, слабеющего лидерства США. В полной мере это относится к БРИКС – объединению «пятерки» растущих экономик Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Сейчас БРИКС сталкивается с угрозой своему сохранению как важной альтернативной Западу международной платформы и инструмента реализации внешнеполитических интересов России.

За время пандемического кризиса страны БРИКС не допустили ни одного враждебного действия в отношении друг друга. Экспертам Валдайского клуба, однако, очевидно, что, как и большинство других, БРИКС – организация «мирного времени», не подготовленная к совместному решению острых транснациональных вопросов. В целом эпидемия коронавируса повышает важность сотрудничества стран БРИКС по борьбе с глобальными вызовами: деградация экологии, изменение климата и предотвращение пандемий.

Как отметила Виктория Панова, на фоне остальных международных институтов это объединение «выглядит более выгодно и человечно». Особое внимание в своём выступлении она уделила стратегии по совместному преодолению уязвимостей, на которые указала пандемия: она включает развитие труднодоступных сельских и городских территорий, использование технологий на общее благо и недопущение протекционизма. «Мы выйдем из этого года с новыми идеями и более сильными», – заявила эксперт.

Группа БРИКС ни в коем случае не должна втягиваться в набирающие обороты треки противостояния США–Китай и США-Россия. Как резюмируют авторы Валдайского доклада, пандемия стала ещё одной площадкой политического соперничества: ни один из характерных для него механизмов (санкции, торговые и информационные войны, гонка вооружений) не был выведен из строя.

Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики первой половины XXI века, что актуализирует вопрос о роли других стран БРИКС, убеждены эксперты Валдайского клуба. Для БРИКС данный расклад создаёт, прежде всего, риск внутренних расколов. США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР, со временем они могут подключить Бразилию и ЮАР. Борьба развернётся и в технологической сфере, где доминируют две платформы – американская и китайская. Если, к примеру, одна из стран БРИКС сделает выбор в пользу американской платформы и введёт ограничения для китайских производителей, ответные меры КНР будут крайне болезненными и последуют незамедлительно.

Новый мировой экономический кризис усиливает актуальность наращивания экономического сотрудничества стран БРИКС друг с другом. Также необходимо интенсифицировать создание новых финансовых инструментов, понижающих эффективность и болезненность американских санкций, понижать роль доллара США в торговых расчетах друг с другом и с третьими странами.

В Валдайском клубе уверены, что делать это усилиями только «пяти» не столь эффективно, поэтому необходимо развивать форматы сотрудничества «БРИКС плюс» и «аутрич». Целесообразно ориентировать «БРИКС плюс» на диалог со странами, приверженным полицентризму. Прежде всего, это – незападные участники «Большой двадцатки», не являющиеся членами БРИКС (Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Южная Корея).

Дмитрий Суслов сделал акцент на трёх моментах, которые в нынешней ситуации должны стать для объединения основными: это усиление многосторонности в глобальном управлении, демократизация политики и диалог с третьими игроками, в том числе в рамках формата БРИКС+, а также борьба с пандемией и помощь другим странами.

В конечном же счёте, как отметил Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай» и модератор дискуссии, в перспективе председательства России пандемия является и вызовом, и благоприятной возможностью для реализации новых проектов и демонстрации единства. Однако с конкретным содержанием этой возможности ещё предстоит определиться более чётко.

С полной версией доклада «БРИКС и пандемия соперничества» можно ознакомиться здесь: https://ru.valdaiclub.com/files/32886/