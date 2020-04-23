Суперледокол «Лидер» будет построен на судоверфи «Звезда»

Судостроительный комплекс «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» заключили контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер», сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

Соглашение подписано во исполнение решения президента РФ Владимира Путина, определившего ССК «Звезда» в качестве единственного исполнителя данного контракта. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Длина судна составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.



«Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров.



До ввода в эксплуатацию ледокола «Лидер» проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать, в том числе атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 МВТ.



Разработку рабоче-конструкторской документации в рамках нулевого этапа строительства проводит ЦКБ «Айсберг». Соответствующий контракт был заключен с ССК «Звезда» в 2019 году.



«Лидер» станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России Владимира Путина.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 40 судов, с учетом опционов – около 60. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, суда ледового класса, суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе морская техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.



В настоящее время ведется строительство второй очереди верфи «Звезда». На готовых объектах первой очереди – блоке корпусных производств, окрасочных камерах, тяжёлом открытом достроечном стапеле, оборудованном краном типа «Голиаф» г/п 1200 т и транспортно-передаточным доком г/п 40000 т – ведётся строительство первых судов.



В финальной стадии строительства находятся цех сборки блоков и основной объект второй очереди - сухой док - одно из крупнейших гидротехнических сооружений мира размерами 485 м х 114 м х 14 м. Сухой док будет оборудован вторым краном типа «Голиаф» г/п 1200 т.