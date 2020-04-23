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Трамп ограничил иммиграцию в США

Москва, 23.04.2020
  • Трамп ограничил иммиграцию в США

ТАСС

В целях минимизации негативных экономических последствий из-за распространения коронавирусной инфекции, президент США Трамп подписал в ночь на 23 апреля по московскому времени указ о временном запрете на иммиграцию в страну, передает ТАСС. Уточняется, что мера коснется только ряда категорий граждан в целях защиты интересов «рабочих США».

«Для защиты американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США», - сообщил сам Трамп на брифинге в Белом доме. Глава Белого дома уверен, что мера позволит «получать работу после открытия экономики», в первую очередь, безработным гражданам США.

«Это сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали», - цитирует ТАСС Трампа. Он подчеркнул, что положения указа будут меняться после снятия ограничений из-за карантина в зависимости от ситуации, они могут «ужесточатся или смягчаться». По словам Трампа, это «подвижный вопрос», поскольку указ не должен «навредить ни бизнесу, ни фермерам». При этом в тексте документа отмечается, что иммигранты, которые ранее на законных основаниях получили «постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики».

США являются страной с наибольшим числом заболевших коронавирусом, число инфицированных в стране уже перешагнуло отметку в 850 тыс. заболевших.

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