Цены на нефть резко отреагировали на заявление Трампа по Ирану

Дональду Трампу в последнее время не привыкать помогать нефтяникам и повышать цену нефти. Пару недель назад он сделал это, заявив о скором прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Сейчас американский лидер прибег к хорошо знакомому и испытанному, но позабытому из-за коронавируса COVID-19 средству – обострению ситуации с Ираном.

После черных понедельника и вторника «черное золото» получило с подачи президента Трампа передышку. Благодаря его жестким словам о том, что он якобы отдал приказ американским военным стрелять по иранским катерам и судам, если они будут представлять хотя бы малейшую угрозу для кораблей ВМФ США в Персидском заливе, цена на нефть резко пошла вверх. Так, нефть марки Brent после рекордного коллапса в начале недели прибавила в четверг более 8% и достигла цены 22,04 доллара за баррель, хотя всего лишь днем ранее была впервые в XXI веке ниже 20 долларов. Рост цен на американскую марку WTI оказался еще более впечатляющим – 9,5% и 15,09 доллара за бочку.

Объективных причин для изменения тенденции снижения цен нет. В нефтяных хранилищах не появилось свободное место, да и пандемия коронавируса не пошла на спад и глобальная экономика, если не считать Китая, не заработала после месячного простоя. Тем не менее, позабытая «волшебная палочка» в виде угрозы американо-иранской войны в Персидском заливе, о которой в последние несколько месяцев все из-за новой коронавирусной инфекции как-то забыли, вновь сделала чудо.

Впрочем, чудо это, по мнению подавляющего большинства аналитиков и экспертов, будет носить кратковременный характер. Всплеск геополитического напряжения на Ближнем Востоке, как обычно, быстро сойдет на нет, а вот астрономическое перенасыщение нефтью рынков и практически полное отсутствие места в хранилищах никуда, по крайней мере, в ближайшем будущем не денутся. Это значит, что цена нефти уже не сегодня-завтра вновь пойдет вниз.

«С учетом избытка нефти на рынках,- объясняет Уоррен Паттерсон, глава отдела сырья в ING,- трудно представить, что это (угроза войны на Ближнем Востоке) предоставит ей (нефти) длительную поддержку. Если только, конечно, напряженность в Персидском заливе не будет нарастать и дальше».

С 1 мая должно начать действовать новое соглашение ОПЕК+, участники которого обязались сократить добычу почти на 10 млн бар./сутки, но даже этого рекордного снижения будет явно недостаточно для уменьшения огромного разрыва между обвалившимся из-за пандемии и остановки глобальной экономики спросом и предложением.

По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли еще на 15 млн баррелей. Уоррен Паттерсон также напомнил, что крупнейшее в Америке нефтяное хранилище в Кушинге, штат Оклахома, будет полностью заполнено уже в первой половине мая. То же самое можно сказать и о нефтяных хранилищах в других странах, так как Китай, Индия и ряд других стран, включая те же самые Соединенные Штаты, сейчас энергично скупают дешевую нефть и быстро заполняют последние свободные резервуары в своих стратегических резервах.