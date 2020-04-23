Банкам рухнуть не дадут

В ходе видеосовещания с представителями банковского сектора президент России Владимир Путин подчеркнул, что банковская поддержка экономики и населения должна быть полной.

«Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьёзную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счёт с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу, в том числе [взяли на себя] убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки», – заявил президент, подчеркнув, что от именно от банков зависит, насколько эффективно сработают меры поддержки.

«Имею в виду каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30 процентов; льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату заработной платы; дополнительную защиту организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей в том случае, если в силу объективных причин они не могут обслуживать свой долг», – пояснил глава государства.

Линия защиты

Принять огонь на себя банки в состоянии, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвавшая кредитные организации «линией обороны экономики от шоков». «…Банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять и кредитные каникулы, и при этом продолжать кредитование», – заявила она на совещании.

По словам Набиуллиной, накопленный запас прочности по капиталу сейчас составляет около 5 триллионов рублей. Что касается ликвидности, то ее профицит в банковской сфере – около 2,5 триллионов.

«Плюс к этому на руках, что называется, у банков есть свободное обеспечение, тоже почти до восьми триллионов рублей, и банки всегда могут получить деньги либо на рынке, либо у Центрального банка. Таким образом, еще раз повторю, банки могут сейчас и реструктурировать кредиты, и продолжать кредитование», – заявила председатель Банка России, добавив при этом, что в условиях растущей необходимости реструктуризации крупных кредитов необходимы дополнительные механизмы. Все-таки банкам надо не только заниматься имеющимися займами, но и выдавать новые.

Кто поддержит Атланта?

С тем, что на пороге пандемии банковский сектор оказался в неплохой форме согласен и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Однако он указал на то, что рано или поздно вирусный кризис отразится и на кредиторах.

«Тем не менее банки в силу свой функциональной роли в экономике неизбежно абсорбируют, если можно так сказать, аккумулируют риски, которые возникают в отраслях реального сектора вследствие падения экономической активности. Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», – заявил Белоусов.

В первую очередь срезонирует качество кредитного портфеля: на сегодняшний день общий объем займов, выданных юрлицам, оценивается в 42 триллиона рублей. И больше трети из него приходится на прямо пострадавшие сектора: транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговлю, услуги населению, ряд отраслей промышленности.

По словам Белоусова, объем кредитов, которым потребуется реструктуризация, оценивается в 4-5 трлн рублей. Это до трети портфеля проблемных отраслей. И это «потребует соответствующего резервирования и формирования капитала банковской системы, а в предельном случае может повлиять на сокращение кредитных вложений кредитования банками российской экономики».

Однако есть еще и увеличение объема государственных заимствований, которое, так или иначе, тоже, по большей части ляжет на баланс банков. «Сегодня весь объём вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 триллионов рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях, исходя из ситуации с бюджетом, со стороны государства может составить 1,5–2 триллиона рублей», - заявил Белоусов.

И третье – кредитные программы из антикризисного портфеля правительства. Часть нагрузки, опять же, ложится на банки.

«Всего в двух антикризисных пакетах Правительства находится шесть кредитных программ, из них три действуют для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Ещё одна – для крупных предприятий – находится в стадии запуска. И две так называемые строительные программы – это субсидирование ипотеки под 6,5 процента годовых, о чём Вы, Владимир Владимирович, только что сказали, и субсидирование кредита застройщиков», - пояснил Белоусов, отметив, что суммарный кредитный портфель по этим программам оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что банки, конечно, сейчас находятся в гораздо лучшей форме, чем во время кризисов 2008 и 2015 годов. Но их ресурс не безграничен.

Кроме того, есть и еще одно слабое звено: вклады населения. Благодаря валютной переоценке депозиты физлиц в марте выросли на 2% до 31,466 триллиона рублей. Без учета переоценки сокращение составило 1%. При этом в Центробанке допустили дальнейшее снижение объемов вкладов россиян: регулятор полагает, что граждане, теряющие доход, будут вынуждены тратить накопления. Эксперты добавляют: свою роль сыграло и анонсированное введение налога на процент по депозитам от 1 миллиона рублей.

В такой ситуации «кредитному Атланту» все-таки потребуется поддержка. «Для Правительства это гарантии принятия части рисков на бюджет, для Центрального банка – это известное ослабление регуляторики», - полагает Белоусов.

Ход ЦБ

По словам Эльвиры Набиуллиной был принят уже достаточно большой пакет регуляторных послаблений, дающих возможность банкам не создавать сразу резервы, использовать накопленные запасы, буферы.

«Подчеркну, что эти регуляторные послабления осуществляются без рисков для интересов всех клиентов банков, дают возможность банкам направить больше капитала на реструктуризацию, на кредитование, растянуть во времени убытки от недополученного дохода и от того, что часть клиентов может и не восстановить в полном объеме свою деятельность», - добавила Набиуллина.

Что еще может предпринять Банк России в текущей ситуации? Уже 24 апреля он должен будет принять решение по ключевой ставке. Прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, составляет -50 б.п., но есть и эксперты, ожидающие более сдержанного снижения: на 25 б.п. до 5,75%.

При этом, например, в ИК «Ренессанс Капитал» полагают, что «снижение ставки призвано, скорее, поддержать настроения участников рынка, нежели увеличить реальные объемы кредитования, которые будут оставаться скромными до тех пор, пока сохраняется высокая экономическая неопределенность».

«Ожидание или даже фактическое снижение ключевой ставки вряд ли окажет существенное влияние на готовность банков кредитовать корпоративный сектор на более выгодных условиях в текущей макроэкономической ситуации», - цитирует портал Prokazan комментарий старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича.

В числе возможных механизмов он называет также количественное смягчение: прямой выкуп облигаций с финансового рынка позволяет контролировать стоимость заимствований по всей кривой процентных ставок. Но этот вариант, подчеркивает эксперт, предпочтителен в условиях исчерпания средств ФНБ, чего в ближайшее время не случится.