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Цены на нефть отыгрывают рекордное падение

Москва, 23.04.2020
  • Цены на нефть отыгрывают рекордное падение

Из открытых источников

Мировые цены на нефть утром 23 апреля демонстрируют уверенный рост, передает ТАСС, ссылаясь на данные торговых площадок. Уточняется, что сырье выросло в среднем на 9-12%, частично отыграв рекордное падение начала недели.

По состоянию на 7.28 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне выросла до $22,24 за баррель, прибавив 9,28%. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по  $15,39 за баррель, что в среднем составляет рост на 11,54%. Несколько раньше рост был в пределах 7-10% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Напомним, в начале недели произошел обвал нефтяных котировок до минусовых значений, так цены на сорт WTI упали на 300% и торговались в пределах отметки минус $40 за баррель. Аналитики считают, что паника возникла на фоне последнего торгового деня перед истечением контракта. Также на ситуацию повлияли переполненные нефтехранилища из-за резкого спроса на фоне распространения коронавируса в мире. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о готовности воспользоваться ситуацией и полностью заполнить стратегические хранилища США баснословно дешевой нефтью. В этот же день Трамп сообщил о намерении на время прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии, импорт из которой составлял в Соединенные Штаты в марте 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее, в феврале США закупали 453 барр./сутки.

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