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Учёные назвали главные «мишени» в организме человека, по которым «стреляет» коронавирус

Москва, 23.04.2020

Группа американских учёных обнаружила специфические клетки в человеческом организме, которые становятся «мишенями» для коронавирусной инфекции COVID-19. Исследователи, проанализировав имеющиеся данные о РНК, выявили подмножества клеток, которые экспрессируют два белка, помогающие вирусу COVID-19 проникать в организм, передаёт РИА Новости.

Оказалось, что в носовой полости коронавирус атакует секреторные клетки, в легких – пневмоциты типа II, а в кишечнике - энтероциты, которые отвечают за абсорбцию питательных веществ.

Как подчёркивают авторы исследования, полученные данные должны помочь медикам, работающим сейчас над созданием лекарств от COVID-19.

Статистика по коронавирусу на 23 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 62 773 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 22 939. На втором месте – Подмосковье (688 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+191). Далее следуют Мурманская область (+97) и Ямало-Ненецкий АО (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 555 человек, из них 42 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 891 человек, за прошедшие сутки – 471.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

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