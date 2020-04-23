В Кремле ответили на вопрос о дате отмены самоизоляции

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле пока нет конкретной даты по отмене режима самоизоляции россиян, пишет РБК. Отвечая на вопрос журналистов об отмене режима, Песков сообщил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией». При этом чиновник не пояснил, что именно он имел в виду.

Напомним, в конце марта в России введен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Гражданам запрещено покидать дома без экстренной необходимости. Разрешается выходить для походов к врачу, магазины и аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора. При этом режим ЧС в стране введен не был.

Условия самоизоляции разнятся от региона к региону, к примеру, в Москве и Московской области введена система электронных пропусков. Жители данных регионов не могут пользоваться транспортом и выезжать, не получив при этом электронного пропуска с определенным номером от властей. Граждане Чечни не имеют права покидать дома с 20:00 до 8:00.

В настоящий момент в России не работают предприятия общественного питания, кафе, бары, рестораны, кинотеатры, парикмахерские. Ранее сообщалось, что власти намерены продлить нерабочий режим до окончания майских праздников, то есть до середины мая.