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В России не нашли причин для сдерживания цен на продукты

Москва, 23.04.2020

Правительство России не намерено искусственно сдерживать цены на продукты, поскольку данные меры приведут путь к разорению производителей, заявляют в Минпромторге.

«Нужно понимать, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей», - говорится в отчете чиновников ведомства. Также в министерстве уверены, что «половина домохозяйств сделала значительные запасы», это означает, что искусственно «сдерживаемые цены на продукты приведут  разорению многих производителей». Также чиновники считают, что ситуация с ценами на продукты питания в России не вызывают беспокойств. В ведомстве сообщили, что «по всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторг и Минсельхоз ведет работу с ФАС России». При этом торговые сети стараются «сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут».

Ранее сообщалось о росте спроса на соль среди российских потребителей. Всплеск покупок соли произошел после рекомендаций Минздрава использовать соляной раствор для профилактики заражения коронавирусом россияне стали покупать больше соли. Производители уточнили, что поставки соли возросли на 20%. Уточняется, что ранее врачи выпустили рекомендации о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа.

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