В ЦБ допустили отток вкладов из российских банков

В ЦБ РФ допустили, что уже в самое ближайшее врем россияне из-за того, что в период пандемии коронавируса они потеряли свой доход и вынуждены тратить накопления, могут начать закрывать вклады и снимать наличные.

При этом в Банке России отметили, что отток вкладов из кредитных организаций страны уже происходит. В частности, серьёзное сокращение пришлось на третью неделю апреля и было связано с тем, что вкладчики активно закупались, чтобы не выходить из дома на самоизоляции, а некоторые из них делали крупные отложенные покупки, приобретая автомобили или бытовую технику в ожидании роста цен, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что одной из причин повышенного спроса является введение налога на проценты, согласно которому налогом по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января соответствующего года.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.