«Витязь-М» получает алюминиевый «доспех»

Тверской механический завод электротранспорта (ТМЗЭ) приступил к производству трамвая, кузов которого будет сделан полностью из алюминиевого сплава.

Несмотря на то что крупнейшие европейские производители уже давно выпускают трамваи в основном с алюминиевыми кузовами, в России этот элемент конструкции делается из стали. Алюминий в российском трамваестроении используется и довольно активно, но только при отделке интерьера.

Как рассказали «Эксперту» в компании «ПК Транспортные системы» (производитель колесной техники на электрической тяге, ТМЗЭ — одна из трех производственных площадок компании), создание трамвая с алюминиевым кузовом — это ее собственная инициатива, заказчика на эту продукцию нет.

Алюминиевый кузов будет установлен на флагманскую модель компании — трехсекционный низкопольный «Витязь-М». За последние три года только для московского трамвайного парка компания поставила более 300 трамваев этой модели. При этом общее количество трамваев, выходящих ежедневно на линии в столице, — порядка 650 штук.

Легче, дольше, экономичнее

В отличие от российского трамваестроения, в пассажирском железнодорожном транспорте кузова вагонов из алюминия не редкость. Однако эти технологии привнесены на наш рынок иностранными партнерами отечественных компаний. «Стриж» — это испанский Talgo-250, «Аллегро» — итальянский Pendolino, а «Ласточки» компания «Уральские локомотивы» выпускает при помощи немецкого концерна Siemens, который, в свою очередь, сделал по заказу РЖД высокоскоростные электропоезда «Сапсан» на платформе Velaro. А вот отечественная разработка — скоростной электропоезд «Иволга» от Трансмашхолдинга — имеет стальной кузов.

Как напоминает заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук, в Европе производство вагонов метро, трамваев, железнодорожных вагонов из алюминия первоначально было связано с вопросами конкуренции, получением преимуществ теми производителями, которые могли выполнять такие заказы. Как правило, стоимость продукции была выше, так как вместе с «пакетом» алюминиевых кузовов производились более совершенные модели: низкопольные, комфортные, сочлененные.

Надо сказать, что «Витязь М» относится именно к этому типу современных машин и алюминиевый кузов здесь лишь дополнение к уже имеющимся потребительским характеристикам.

«В России серьезное обсуждение применении алюминия было в 2014 году при подготовке конкурсной документации для поставки вагонов для Московского метрополитена, — говорит Владимир Савчук. — На тот момент инициаторы дискуссии — иностранные производители — не смогли взять на себя обязательства по удержанию цен на ремонт алюминиевых кузовов на уровне ремонта кузовов из стали. Иностранные производители также обсуждали необходимость повышения закупочной цены в тендерной документации».

Под «алюминиевый» трамвай «ПК Транспортные системы» провела масштабную модернизацию тверского завода, которая завершилась в ноябре прошлого года и обошлась в миллиард рублей. Сейчас ТМЗЭ способен выпускать более 150 кузовов и более 450 трамвайных тележек в год. В «ПК Транспортные системы» надеются, что их новая продукция будет коммерчески успешной.

Алюминий, в отличие от стали, не подвержен коррозии, что позволит увеличить срок службы кузова и уменьшить расходы на его ремонт и обслуживание. Этот металл обладает повышенным сопротивлением усталости, что особенно актуально в отношении сварных швов: во время эксплуатации не потребуется менять узлы кузова трамвая. В отличие от стали, которая быстрее подвергается износу и может менять форму под воздействием природных и физических факторов, он сохраняет форму долгое время.

Применение алюминия дает возможность снизить вес кузова трамвая на 20–40% по сравнению с трамваем, кузов которого сделан из стали.

Более легкий транспорт оказывает меньшее воздействие на рельсы, за счет этого увеличивается срок службы путей и, соответственно, расходы на их содержание. В компании подсчитали, что суммарная экономия от использования парка в 100 трамваев с алюминиевыми кузовами в течение 30 лет составит около 3,5 млрд рублей. Для сравнения: цена «Витязь М» в сегодняшней комплектации со стальным кузовом — порядка 100 млн рублей.

Но главное преимущество алюминия, как утверждают в компании, — повышение производительности труда при сборке трамвайного вагона: свойства этого металла позволяют собрать кузов, геометрия которого будет без каких-либо отклонений от конструкторской документации. В свою очередь это сокращает трудозатраты на сборку трамвая — не приходится «подгонять» детали интерьера, обшивки, все оборудование четко встает на предназначенные ему места. При изготовлении кузова из стали металл «играет», и из-за этого его сборка занимает больше времени, а изделие получается «штучным», отличным от других. Ускорение процесса сборки трамвая позволяет выиграть в себестоимости, и это дает компании возможность заявлять, что цена на алюминиевый кузов трамвая будет конкурентоспособной относительно стального аналога.

«Наша цель — предложить самый качественный, долговечный и надежный продукт, который в ценовом диапазоне не сильно превосходит конкурентов», — сказал «Эксперту» глава «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Владимир Савчук считает, что алюминиевый кузов может дать преимущества при формировании поставок техники в российские регионы, а по мере накопления практического опыта эксплуатации закономерен и выход с ней на экспортные рынки, где отечественная техника может быть конкурентна по цене и потребительским качествам.

Без привязки к сети

Помимо алюминиевого кузова трамвай обещают оснастить и другими новшествами. В частности, на него будет установлена система рекуперации с суперконденсатором в качестве накопителя, разработанная компанией «Канопус» (г. Златоуст, Челябинская область), которая позволит преобразовывать кинетическую энергию, высвобождаемую при торможении, в электрическую и затем использовать ее при разгоне.

За счет этого снижаются пиковые нагрузки контактной сети, уменьшаются потери сетей, появляется возможность использовать большее количество подвижного состава на одной и той же линии и экономить электроэнергию. В компании подсчитали, что на один трехсекционный трамвай при пробеге 100 тыс. км в год экономия электроэнергии составляет около 45 МВт⋅ч.

Кроме того, недавно была создана компания «ПК Энергетические системы», которая занялась разработкой накопительной системы на базе литий-ионных аккумуляторов. Она позволит проходить участки с разрывами контактных сетей или при внезапном отключении электроэнергии без обесточивания транспортного средства и незаметно для пассажиров. Сейчас же при подобных инцидентах в трамвае отключаются все системы (освещение, кондиционирование, климат-контроль). Новая накопительная система позволит трамваям обеспечить и повышенный автономный ход — до 40 км, что позволит, например, удлинить трамвайные маршруты без их электрификации.