В России отмечается снижение суточного числа заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки составило 4774 человек, общее число заболевших в стране достигло 62 773 случаев в 81 регионе, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что почти половина выявленных больных (47,8%) не имели клинических проявлений.

Наибольший прирост больных отмечается в Москве - 1959 случаев. На втором месте по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом находится Подмосковье (+688), в Петербурге - 191 случай новых заражений.

Из больниц за последние сутки был выписан 471 человек после успешного выздоровления, в общей сложности количество поправившихся в России выросло до 4891.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.