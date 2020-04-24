Банкам помощь не требуется

В режиме видеоконференции президент России провёл совещание о мерах по поддержке экономики в части, касающейся банковского кредитования. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Владимир Путин подчеркнул, что важная роль в реализации ряда шагов по поддержке экономики принадлежит банковскому сообществу.

«Кредитные организации уже взяли на себя серьёзную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счёт с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу, в том числе взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки», – заявил глава государства.

Впрочем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе совещания сообщила, что в данном секторе все так уж плохо. По ее словам, «банки не относятся к первому кругу пострадавших отраслей. Это, скорее, сейчас линия обороны нашей экономики от шоков, и тот ресурс, тот запас прочности, который накоплен в банковской системе, должен быть разумно использован, для того чтобы помочь экономике пройти период пандемии, сложный период ситуации на мировых рынках».

Как подчеркнула глава ЦБ, банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объём убытков, предоставлять и кредитные каникулы и при этом продолжать кредитование. По оценке регулятора, накопленный запас прочности по капиталу сейчас около 5 трлн рублей. Что касается ликвидности, то профицит ликвидности в банковской сфере около 2,5 трлн рублей.

«Плюс к этому на руках, что называется, у банков есть свободное обеспечение, тоже почти до восьми триллионов рублей, и банки всегда могут получить деньги либо на рынке, либо у Центрального банка. Таким образом, ещё раз повторю, банки могут сейчас и реструктурировать кредиты, и продолжать кредитование», – указала Эльвира Набиуллина, добавив, что регулятор постоянно мониторит ситуацию вместе с правительством и готов оперативно вводить новые меры, в том числе регуляторные, необходимые в текущей ситуации.

Вероятнее всего, комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, озвученных Набиуллиной средств не хватит для стабильности финансовой системы. Сейчас общий кредитный портфель юридических лиц составляет 42 трлн. рублей. Из этих средств порядка 30% приходится на самые пострадавшие сектора экономики – транспорт, строительство, недвижимость, торговля, услуги, промышленность.

В ближайший период может понадобиться реструктуризация долгов на сумму 4-5 трлн рублей, что потребует резервирования и формирования капитала банков. В противном случае, финансовые организации будут вынуждены сокращать вложения в кредитование реальной экономики. Кроме того, обращает внимание аналитик, сейчас объем вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет больше 12 трлн рублей. Увеличение объема государственных заимствований потребует дополнительных средств в размере 1,5-2 трлн. рублей.

Эльвира Набиуллина накануне также заявила, добавляет Артем Деев, что «ресурс у банков накоплен …, но он не безграничен, поэтому важны совместные с правительством меры содействия, прежде всего заемщикам (бизнесу, гражданам), для того чтобы были гарантийные механизмы, чтобы поддерживать, не подрывать финансовую устойчивость банков». Если переводить с языка чиновников на русский язык, это означает, что банки без поддержки государства не обойдутся. Правительству придется выбирать, кого поддерживать – мелкий и средний бизнес, крупный бизнес, банки или граждан. На всех никаких резервов не хватит.

Все заявления главы ЦБ, касающиеся состояния ликвидности, достаточности капитала, дополнительных источников привлечения необходимой ликвидности, абсолютно соответствуют реальности, что отражено в официальной статистике на сайте регулятора, признает заместитель директора "Казначейство" РГС Банка Владимир Волков. Но, по его словам, здесь стоит обратить внимание на то, что вся финансовая система, включая в себя и банковский сектор, является кровеносной системой организма экономики, нарушением циркуляции которой могут послужить следующие причины.

Во-первых, объясняет эксперт, это просрочка по уже выданным кредитам населению и МСБ, вызванная отсутствием долгосрочной финансовой подушки, бегство от риска, затяжной характер пандемии и, как следствие, карантина. Во-вторых, это предоставление кредитов с нулевой ставкой без проработанной и действующей системы субсидирования со стороны государства. Банки, как и все другие хозяйствующие субъекты, ориентированы на получение прибыли, в противном случае, проедается капитал, каким бы он ни был, и под удар попадают вкладчики (наиболее уязвимая категория – это население).

В-третьих, продолжает аналитик, любая просрочка влечет за собой либо списание (признанный убыток), либо реструктуризацию (создание резервов в полном объеме с постепенным их уменьшением в процессе обслуживания долга). В обоих случаях – это уменьшение капитала отдельного банка. И наконец, послабления регуляторных нормативов без реальной способности заемщиков к возвратности средств ишь оттянет финансовый коллапс, выраженный в разрыве ликвидности.

С учетом вышесказанного, банковский сектор как раз является лакмусовой бумажкой состояния экономики, платежеспособности хозяйствующих субъектов, аппетита к риску (выдаче новых кредитов), как проявление уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все наоборот, указывает Владимир Волков, и без действующей системы субсидирования все указы могут остаться в бумажной форме или реализованы на 2-5% от плановых, что соответствует средней доле невозвратных кредитов в обычное время.

Мнение главы Банка России в отношении состояния банковского сектора находит подтверждение в высказываниях глав ведущих коммерческих банков и рейтинговых агентств, признает и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. «Чистка» банковского сектора в последние годы, в результате которой осталось немногим более 400 банков, введение института системно значимых банков, которые могут рассчитывать на поддержку ЦБ, – все это способствовало уменьшению отраслевых рисков и повышению эффективности действующих кредитных организаций.

Только за прошлый год чистая прибыль всех банков составила 1,7 млрд руб., а достаточность капитала за последние пять лет выросла с 10,2% до 11,4%. Таким образом, повторение стресса 2008-2009 года, которое по оценкам рейтингового агентства НКР приведет к убытку в 800-900 млрд руб.., может вызвать проблемы только в отдельных банках, но не скажется на состоянии всей отрасли. Такого же мнения придерживается и глава Сбербанка Герман Греф.

Так, в марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивало, что в зоне повышенного риска банкротства находилось порядка 40 банков, сейчас это количество могло возрасти.

Озвученные главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 5 трлн руб., тот резерв, который может на себя взять банковский сектор по абсорбированию убытков, вдвое превышают потенциальные потери банковского сектора, которые озвучил глава ВТБ Андрей Костин. Иными словами, объясняет эксперт, банковская система действительно подготовлена к кризису. Это особенно важно с учетом имеющегося профицита ликвидности в системе в 2,5 трлн руб. и резервов по обеспечению в 8 трлн руб. Так по оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова только в пострадавших отраслях объем кредитов, которые могут потребовать реструктуризации, может составить 4-5 трлн руб. от совокупного объема в 16 млрд руб.

На банки возлагается особая роль в смягчении последствий распространения нового коронавируса и создании условий для последующего восстановления экономики. Это следует и из разработанных мер правительства в виде кредитных каникул, кредитных гарантий и льготных кредитов, и из состоявшегося накануне совещания президента Владимира Путина с банкирами. Один из инструментов их реализации – льготная ипотека под 6,5% годовых, что поддержит заемщиков, которые смогут сэкономить по оценкам отраслевых экспертов до 40%, а также застройщиков и даст мультипликативный эффект всей экономике.

Прошедшее накануне заседание было посвящено координации усилий крупнейших банков и регулятора по поддержанию экономики и созданию предпосылок для ее последующего восстановления. На текущий момент банкам не требуется поддержки вне рамок текущих предусмотренных механизмов, которые, в частности позволили банкам справиться с эмоциональной реакцией на введение 13%-налога на депозиты свыше 1 млн руб., а также с опасениями закрытия банков на период режима самоизоляции.

В целом по итогам марта объем банковских депозитов практически не изменился. С ликвидностью проблем нет, об этом также сказала глава ЦБ Набиуллина. Ожидаемое 24 апреля понижение ключевой ставки на 50 б. п. также облегчит жизнь банкам, так как льготные кредиты не станут более серьезным обременением, чем могли бы стать из-за уменьшения стоимости заимствований для самих банков. На текущий момент, уверен Михаил Коган, достаточно и послабления некоторых банковских нормативов. Ситуация может измениться осенью, когда неплатежеспособность многих заемщиков станет очевидной, но скорее всего потребуется точечные, а не системные меры.