Белоруссия экспериментирует с коронавирусом

Белоруссия не ввела карантин в связи с эпидемией коронавируса, страна продолжает жить в прежнем режиме. Работают все предприятия, школьники вернулись с каникул в школы, и даже проводятся спортивные соревнования. Президент Белоруссии Александр Лукашенко бросает вызов COVID-19 и призывает белорусов последовать его примеру. Месяц назад президент сам принял участие в хоккейном матче республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, где из средств защиты было лишь хоккейное снаряжение. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — заявил белорусский лидер после окончания матча местному телеканалу.

Сегодня Лукашенко заявляет, что «необходимые меры предосторожности» все же следует соблюдать. Однако президент демонстративно не пользуется медицинскими масками не только во время многочисленных совещаний с чиновниками, но и во время встреч с трудовыми коллективами различных предприятий.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Белоруссии еще в конце февраля. На 23 апреля было проведено 122,5 тыс. тестов и выявлено 8022 случая заражения, из них выздоровело 938 пациентов, а умерло 60. Но, по мнению Лукашенко пациенты умирают не от коронавируса, а от ряда хронических заболеваний: «Я хотел бы подчеркнуть главное: в Беларуси нет ни одного умершего именно от коронавируса», — сказал он. Белорусские медики не стали спорить с президентом и заявляют об умерших «с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией». Если представленная статистика соответствует действительности, то показатели смертности среди белорусских пациентов значительно ниже среднемировых, что свидетельствует об успешной работе местной медицины. Белоруссия, к счастью для нее, не реформировала советскую систему эпидемиологической безопасности. При этом никто, включая президента, не исключает ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Но пока ситуация остается относительно стабильной, ни о каком карантине не может быть и речи.

Отказываясь вводить карантин, Лукашенко пытается не допустить остановки белорусской экономики. «Как у нас тут кругом разглагольствуют, “карантин”, “комендантский час” и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?!» — так объяснил суть своего подхода членам правительства Александр Лукашенко. При этом белорусский президент дал родителям школьников право самим решать, оставлять детей дома или отправлять в школу — никаких санкций за «прогулы» не будет. Индивидуальное право «самоизолироваться» остается и у каждого взрослого белоруса — силой на работу никто не гонит. В случае прогулов работник, естественно, не получит зарплаты, но то же самое происходит в большинстве стран, сидящих на карантине и не имеющих финансовой возможности оплачивать простой.

В отличие от США и Евросоюза в Белоруссии нет денежного печатного станка или накопленных финансовых резервов, как у России. Хуже того, у Минска есть внешний госдолг размером 16,9 млрд долларов (27% ВВП), который никто не списал и не реструктурировал. Экономический кризис, который ждет все страны мира по окончании пандемии коронавируса, станет для белорусской экономики особенно болезненным. К положительным для белорусской экономики факторам можно отнести обвал цен на энергоносители, но даже этот «допинг» может не удержать ее экономику от резкого снижения. Белорусская экономика сильно зависит от спроса на ее продукцию на внешних рынках, а выход мировой экономики из карантина не гарантирует быстрого восстановления прежнего спроса. Около половины белорусского экспорта приходится на Россию, а девальвация рубля и снижение доходов населения гарантируют резкое снижение поставок белорусских товаров на российский рынок после снятия карантина. Отсутствие карантинных мер в Белоруссии призвано смягчить неизбежный экономический кризис, который позже накроет республику по независящим от нее обстоятельствам.

Отказываясь вводить карантин, Лукашенко, безусловно, очень рискует. В случае, если страну накроет волна заболеваемости COVID-19, это может стоить ему президентского кресла, несмотря на все особенности белорусской демократии. Но отсутствием карантина во время пандемии может похвастаться еще одна европейская страна — Швеция. При выявленных 17 тыс. инфицированных в Швеции умерло чуть более двух тысяч человек. В Италии, население которой в шесть раз больше, чем в Швеции, умерло 25,5 тыс. человек при 190 тыс. выявленных заболевших. Почему в этих странах, не вводивших карантин, ситуация лучше, чем в наиболее пострадавших от COVID-19 государствах и не изменится ли эта ситуация в ближайшем будущем, сегодня сказать невозможно. Так или иначе, Белоруссия сделала свой выбор, и ближайшие месяцы покажут, насколько этот шаг был оправданным. Опасаться белорусского «экспорта» коронавируса в Россию не стоит: закрытые границы исключают эту возможность.