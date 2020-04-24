«Бизнесу нужно будет время прийти в себя»

Меры поддержки компаний, пострадавших от эпидемии коронавируса и связанных с ним карантинных мер, среди прочего включают в себя облегчение налогового бремени, мораторий на проверки, а также на процедуру банкротства. Какие послабления действуют в реальности, а к чему бизнесу надо быть готовым, несмотря на карантин, «Эксперту» рассказал Михаил Бегунов, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Tax Compliance.

— Как работает и что собой представляет мораторий на банкротство? Действительно ли он поможет бизнесу?

— Введение в апреле моратория на банкротство означает, что будет приостановлена подача заявлений в делах о банкротстве. То есть заявления кредиторов организаций, которые включены в список пострадавших от пандемии отраслей, пока рассматривать не будут. Не станут рассматривать и заявления о банкротстве системообразующих и стратегических предприятий. Приостановка продлится шесть месяцев. И здесь стоит отметить, что ФНС России еще до выхода постановления, уже с 16 марта, не принимает решения о банкротстве, фактически начав применять меры заранее.

Наверняка мера окажется эффективной для организаций, находящихся на грани разорения: это даст им еще некоторое время для восстановления платежеспособности. С другой стороны, на суды ляжет дополнительная нагрузка — на разбирательство по этим делам. И я предвижу, что сложных моментов с судопроизводством будет очень много.

— Выездные налоговые проверки приостанавливаются до начала июня. Означает ли это, что фактически введен запрет на весь налоговый контроль?

— До 31 мая 2020 года включительно приостановлено проведение выездных налоговых проверок, назначенных ранее, и назначение новых. Были также перенесены сроки проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. Что это означает в реальности для бизнеса? Безусловно, все проверки приостанавливаются, но налоговый орган не лишен возможности вынести акт и направить его через электронные средства связи, если проверка проведена до конца. Или же вручить тем же способом решение, если все дополнительные мероприятия уже закончены. При этом сроки на обжалование начнут считать не с даты получения, а 1 июня 2020 года.

Подчеркну: в данном случае приостановка не означает, что налоговая не работает! Мероприятия, связанные с истребованием документов, аналитическая работа, предпроверочный анализ и проведение камеральных проверок продолжаются.

— А как обстоит дело с отсрочками по уплате налогов?

— Что касается отсрочек по уплате и продления сроков сдачи отчетности, то правительство предусмотрело широкий пакет норм, которые предполагают и перенос сроков оплаты, и продление периода представления отчетности. Для пострадавших отраслей предусмотрена также отсрочка уплаты налогов. Но важно, что в условиях кризиса обязанность платить не снимается с плательщиков НДС, поскольку сроки уплаты по нему перенесены не были. Однако если компания пока не ведет деятельности и подошел срок уплаты налогов, то для сегмента МСБ сроки все же были перенесены, поэтому сейчас платить будет не нужно. Срок рассрочки составляет опять-таки шесть месяцев, и если мы с карантина выйдем раньше, то у организаций уже появится возможность работать, а налоги еще какое-то время не платить.

— Как сейчас работает уплата страховых взносов субъектами МСБ?

— По страховым взносам постановлением правительства перенесены сроки их уплаты за первый квартал 2020 года: с 15 апреля на 15 октября. Это касается и первого полугодия 2020 года. Поэтому у компаний есть некоторое время для маневра.

— Как субъекту МСБ этот перенос получить?

— Автоматически. Субъекту МСБ сейчас достаточно на сайте ФНС забить свой ИНН, чтобы проверить, относится ли он к пострадавшим отраслям и положена ли ему данная отсрочка, либо ввести свои коды ОКВЭД и узнать, попадает ли он в список пострадавших отраслей.

— Что вы можете порекомендовать бизнесу? Как остаться на плаву и минимизировать потери в этот период?

— Прежде всего сократить издержки, посмотреть на все свои операции и расходы. Часть из них в условиях происходящего можно и вовсе убрать. Переговорить с работниками и как-то временно сократить фонд заработной платы. Всех, кого можно, перевести на удаленную работу. Если получится договориться с контрагентами о частичном исполнении обязательств, это также поможет остаться на плаву. Однако, скорее всего, владельцы бизнеса эти шаги уже предприняли. Если сейчас существенной поддержки от государства не последует, то по окончании периода отсрочек нас все равно ждет волна банкротств и разорений. Всего этого можно будет избежать, если мы выйдем как можно быстрее из этого кризиса, а сроки преференций и отсрочек будут расширены на более длительное время. Нам фактически нужен некий переходный период, за который организации смогут «прийти в себя» и восстановиться, чтобы у них не пытались запрашивать те суммы, которые им просто неоткуда будет взять.

— На сколько нужно удлинить сроки?

— Что касается приостановки действий налоговых органов, то срок можно считать обоснованным, при условии, что мы пройдем пик эпидемии, если же говорить о сроках уплаты налогов, страховых взносов и прочих выплат предприятий пострадавших отраслей, то по окончании кризиса потребуется еще как минимум три-четыре месяца, чтобы попытаться встать на рабочие рельсы и в дальнейшем дать отсрочку на более длительный период, если это будет необходимо.

— Бизнес сейчас часто жалуется, что на бумаге все работает, а часть арендодателей, включая государственные (ФГУП и тому подобные), продолжают требовать своевременной оплаты аренды. Что делать в этом случае?

— Безусловно, для начала надо идти по пути переговоров и на требование оплаты аренды за текущий месяц подготовить письмо с обоснованием ее задержки и со ссылкой на постановление правительства. Если арендодатель будет по-прежнему требовать оплату, необходимо обращаться непосредственно в вышестоящий орган, учредивший данный ФГУП или иное образование, с заявлением о неправомерных действиях или о бездействии в части неисполнения постановлений правительства.

Тем, у кого проблемы с частными арендодателями, имеет смысл пытаться договариваться о переносе оплаты аренды на более поздние периоды. Фактически предложить платить в рассрочку. Я думаю, многие на это согласятся, потому что это возможность сохранить арендатора: в послекризисный период деньги всем будут не менее нужны, чем сейчас. Кроме того, тем арендодателям, кто сократит сумму арендной платы в два раза, государство предоставит льготу по уплате налога на имущество по их коммерческим помещениям.