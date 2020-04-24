Индексы закончили неделю в красной зоне

Российский рынок акций закончил неделю торгов падением. Нефть Brent растет, но не превышает 22 долларов за баррель. Число зараженных коронавирусом в России увеличивается, только в пятницу было зафиксировано почти 6 тыс. новых случаев заболеваний. По данным Минэкономразвития экономика России каждый день из-за карантинных мер теряет 100 млрд рублей, а дефицит бюджета страны в этом году может составить 5% ВВП.

Индекс Мосбиржи закончил торговую сессию в пятницу снижениемgo на -1,44% до 2562,03 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,67% до 1081,32 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:19 мск стоила – 21,53 доллар за баррель (+0,94%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 74,70 рублей за доллар.

Акции нефтяных компаний снова начали падать: «Роснефть» (-3,28%), «Лукойл» (-3,20%), «Татнефть» (обыкновенные -1,94%, «префы» -2,43%), «Сургутнефтегаз (обыкновенные -2,12%, «префы» -0,67%). Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 6% до 5,5% и видит потенциал сокращения еще на 1 п.п. Акции банков на этом фоне дешевели: ВТБ (-1,63%), «Сбербанк» (-1,06%), банк «Санкт-Петербург» (-0,78%). В минусе котировки «Мечела» (обыкновенные -1,18%, «префы» -4,08%) после спекулятивного роста, падали акции компании МТС (-2,37%) и АФК «Системы» (-2,28%).

Несмотря на нестабильную стоимость золота росли акции «Полюса» (+1,21%) и «Полиметалла» (+0,12). Торговались акции агропромышленной «Русагро» (+0,07%) и производителя удобрений «ФосАрго» (+0,52%).