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Китай поделился с Россией технологиями для борьбы с коронавирусом

Москва, 24.04.2020
Китай поделился с Россией информацией о технологиях борьбы с коронавирусом на серии телемостов между китайской и российской стороной.

Со стороны КНР выступили ученые, врачи, и технологи производств экспресс-тестов во главе с руководителем комитета Китая по борьбе с COVID–19. Российские врачи смогут в дальнейшем использовать полученные рекомендации для борьбы с эпидемией.

Также в Россию, в рамках данного проекта, Ассоциацией «Силквей ралли», были поставлены около 2 000 000 тест-систем для определения иммунитета к коронавирусу и средства защиты для военных врачей и личного состава Министерства обороны Российской Федерации.

«Мы действуем в рамках задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, по личному поручению Министра обороны Сергея Шойгу. У нас десятилетний опыт организации «Шелкового пути», который заключается в решении большого числа задач как на территории России, так и в КНР. В кратчайшие сроки наша команда решает вопросы, касающиеся административной и правовой работы с органами исполнительной власти, а также крупнейшими поставщиками, и мы рады, что наша экспертиза оказалась полезной в решении общей проблемы. Мы благодарим Министерство обороны Российской Федерации за оказанное доверие, а также Правительство и Министерство обороны КНР за содействие», — комментирует Булат Янборисов, Генеральный директор Ассоциации «Силквей ралли».

По словам Артура Исаева, Председателя Совета директоров “Института Стволовых Клеток Человека” (компания выступила партнером проекта), поставленные тест-системы позволят определить наличие антител к вирусу, вызывающего новую коронавирусную инфекцию COVID -19. Тест-система на антитела поможет быстро дать людям и здравоохранению информацию - переболел человек  COVID-19 или нет. Это важно, потому что у более чем 75% инфицированных заболевание протекает бессимптомно».

Благодаря работе каждой из сторон в ближайшее время в России будут осуществляться быстрые и доступные скрининг и диагностика иммунитета к опасному вирусу.

Тест-системы, поставленные в рамках проекта, осуществляют анализ по крови. Тестирование на определение антител IgG и IgM к SARS-Cov-2 позволяет определить заражён ли человек в настоящее время (выявление положительных антител класса IgM, положительных антител класса IgM и IgG). Выявление антител IgG показывает, перенёс ли человек инфекцию и получил ли иммунитет к повторному заражению.

«Использование экспресс тест-системы для определения антител иммуноглобулина G к коронавирусу даст информацию и статистику о реальном распространении эпидемии, о том, какое количество людей уже было инфицировано, и о доле иммунной прослойки в популяции» - комментирует Артур Исаев. «Люди с наличием антител IgG практически не имеют рисков, связанных с заражением и летальностью от COVID-19, пока эти антитела имеются. Это важно не только для медработников, но и для целого ряда других профессий и для более быстрого восстановления нормальной экономической деятельности в стране».

В Китае после начала эпидемии и в США с 1 апреля начали проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов. Экспресс-тесты - это удобный и быстрый формат для скрининга.

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