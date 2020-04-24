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Коммунальщики предлагают создать фонд плохих долгов за коммуналку

Москва, 24.04.2020
Энергетики просят решить проблему рухнувших платежей за ЖКХ
#ЖКХ
#Экономика
  • Коммунальщики предлагают создать фонд плохих долгов за коммуналку

Рынок коммунальных услуг остро почувствовал на себе вхождение экономики в кризис. Руководители девяти крупных энергетических предприятий, в том числе глава группы Ренова Виктор Вексельберг, и руководитель СУЭКа Владимир Рашевский  подписали письмо на Вице-премьеров Андрея Белоусова и Юрия Борисова с просьбой оказать помощь отрасли. Письмо есть в распоряжении <Эксперта>, его подлинность подтвердил источник в генерирующей компании. Это первое скоординированная акция всех крупных теплогенерирующих компаний отрасли со времен реформы РАО ЕЭС. Обычно компании разобщены, а случаев их единения по какой либо проблеме, в короткой рыночной истории энергетики России еще не было.

Проблема в том что теплогенерирующие компании работают на стыке энергетики и ЖКХ, отрасли которая дает стране 2 млн рабочих мест, а совокупная выручка отрасли составляет 5 трлн руб (около 5% ВВП). Согласно источникам <Эксперта> одной из крупной ТГК в России платежи за коммунальные услуги в марте-апреле упали вдвое, при этом в феврале накопленная задолженность перед коммунальщиками составляла 1,3 трлн руб.

При этом правительство ввело мораторий на взыскание задолженности по коммунальным платежам до 1 января 2021 года, при этом не продумав механизмов компенсации выпадающих доходов для коммунальщиков. Уже летом генераторы ждут что начавшаяся весной волна неплатежей дойдет и до них, а это приведет к <неплатежам за топливные ресурсы, срыву реализации инвестиционных программ, плановых и аварийных ремонтов в отрасли. Это может поставить под угрозу подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов> - говорится в письме. Более того, рост неплатежей может привести к проблемам с выплатами заработных плат, и налоговых отчислений.

В своем письме энергетики просят  у правительства, во-первых ограничить действие  моратория на взыскание долгов за коммуналку, и внести туда только тех кто действительно пострадал от кризиса. Во вторых при поддержке пострадавших от кризиса перейти к адресной помощи со стороны государства для физических и юридических лиц.  В-третьих предусмотреть компенсации энергетикам за на покрытие кассовых разрывов. В-четвертых, введение госконтроля за платежи по коммунальным услугам со стороны предприятий финансируемых из гобюджета.
Однако главная новация документа, это предложение создания фонда плохих долгов за коммуналку, который будет выкупать у энергосбытовых компаний, управляющих компаний и ресурсников  <плохие> (просроченные) долги за коммунальные ресурсы.

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