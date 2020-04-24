Южная Корея берет под контроль коронавирус и получает мощный приток инвестиций

Южная Корея, четвертая экономика Азии, одной из первой на планете сумела взять коронавирус под контроль. Причем, сделала это без обязательных карантинов и самоизоляций и астрономических программ помощи экономике и бизнесу. На данный момент успехи Южной Кореи в деле борьбы с коронавирусом неоспоримы: в стране с населением около 52 миллионов человек менее 11 тысяч инфицированных и всего 240 летальных исходов.

В основе успешной борьбы Сеула с коронавирусом три кита: мощное тестирование, по которому страна занимает одно из первых мест в мире; четкое выявление и отслеживание контактов заболевших и применение отслеживающих приложений, а также отказ от обязательных самоизоляций и закрытий экономики.

Эта стратегия, по крайней мере, пока работает. В Сеуле официально надеются, что в ближайшие дни количество новых случаев заражения снизится до ноля. На прошлой неделе оно опустилось в среднем ниже 10 в день.

Корейцы вернулись в магазины, которые ранее предпочитали в целях безопасности обходить стороной. Они наслаждаются на улицах и в парках отличной весенней погодой и любуются цветением вишни.

Инвесторы отреагировали на лидерство Сеула в борьбе с пандемией доверием корейскому долгу. Они в массовом порядке покупают южнокорейские гособлигации. За три первых месяца 2020 года иностранные инвесторы покупали в среднем ежемесячно корейский госдолг на 3,6 млрд долларов.

Конечно, ставки по гособлигациям выглядят привлекательно. Так, по десятилетним облигациям Южной Кореи они составляют 1,56%. Для сравнения: в Таиланде ставки по 10-летним облигациям – 1,23%, во Франции – 0,078%, а в Великобритании – 0,292%. Для сравнения взяты облигации именно этих стран, потому что они имеют такой же кредитный рейтинг, что и Южная Корея, отмечает Рейтер.

«Проще говоря, никакая другая развивающаяся страна с таким рейтингом не предлагает по своим гособлигациям такие высокие проценты»,- подчеркивает глава отдела NH Investment and Securities Шин Хванйон.

«Это (Южная Корея) один из примеров того, как следует бороться с кризисом,- говорит Исти Двек, глава стратегического отдела французского фонда Natixis Investment Managers, который контролирует 1 трлн долларов.- Мы считаем, что она будет одной из победительниц вместе с возрождающейся Азией… Поэтому несколько недель назад мы перевели туда (в Южную Корею) большие деньги».

Акции Samsung по сравнению с серединой марта, периодом наибольшего спада, выросли в апреле приблизительно на 17%. Если говорить о 6-процентном снижении воны по отношению к доллару, то и оно значительно ниже 10-процентных снижений австралийского и новозеландского долларов, т.е. валют, так же, как южнокорейская вона, чувствительных к рискам.

Главный биржевой индекс Южной Кореи - Kospi вырос по сравнению с серединой марта почти на треть (31%). С таким бурным ростом в Азии может сравниться лишь Таиланд, экономика которого значительно меньше южнокорейской. В масштабах же всей планеты лучше себя показал лишь аргентинский индекс S&P Merval, но он по объему в 100 раз меньше Kospi.

Столь бурный рост особенно удивителен, потому что он произошел на фоне сильно просевшего экспорта и, как и везде, сократившейся экономики.

В первые 20 дней апреля южнокорейский экспорт снизился на 27% по сравнению с тем же периодом времени 2019 года. По итогам первого квартала экономика «сжалась» почти так же сильно, как во время кризиса 2008 года.

Здесь следует помнить, что южнокорейская экономика в основном ориентирована на экспорт, то есть сейчас при разрыве связей и резком сокращении торговли она несет серьезные потери.

Еще один плюс Сеула в том, что он, так сказать, вошел в кризис с относительно невысоким госдолгом. Благодаря этому расходы на борьбу с коронавирусом в Южной Корее не превышают 2% от ВВП в отличие, скажем, от 11% в США или 10% в Австралии.

Конечно, риски для экономики так же, как и риски возвращения коронавируса в случае слишком поспешного возвращения к нормальной жизни, остаются. Тем не менее, сигналы, поступающие с валютного рынка и рынка ценных бумаг выглядят обнадеживающе. Не удивительно, что рейтинговые агентства считают, что Южная Корея выйдет из пандемии и кризиса в неплохой форме.