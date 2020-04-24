Борьба с коронавирусом вахтовым методом

Минтруд предлагает установить временный порядок применения вахтового метода работы. В частности, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, необходимо ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить, по согласованию с работником, увеличивать при необходимости максимальную продолжительность вахты, – говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса на непрерывных производствах, необходимо допускать к работе вновь поступающих сменных сотрудников только после обсервации. При этом такой карантин должен быть оплачен. В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до 6 месяцев, по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание», – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Срок обсервации будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы. В исключительных случаях, при невозможности прибытия сменного персонала, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до 6 месяцев, если работник согласен на это. Продолжительность ежедневной смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений. Работодателям также рекомендуется обеспечивать вахтовиков средствами профилактики и медицинскими изделиями. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Минтрудом.

Предлагаемая Минтрудом мера – тяжёлая, но вынужденная, комментирует происходящее главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. При вахтовом производстве, говорит он, постоянно меняются группы работников, приезжающие из различных регионов. Сейчас высока вероятность и завоза вируса на вахту извне, и последующее его распространение по стране с отъезжающими сменами. Поэтому двухнедельная обсервация необходима. Поскольку она будет оплачиваться, то в данном случае работники не теряют в зарплате. Однако увеличиваются расходы на неё со стороны предприятий. Это повышает издержки таких предприятий добывающих производств, что тем более негативно в условиях резкого снижения их доходов из-за падения цен и добычи сырья.

Кроме того, продолжает аналитик, если вводится карантин на две недели, то бессмысленным становится стандартный срок вахты – один месяц. Поэтому следующим логичным шагом выступает продление этого срока. По законодательству, сейчас он не может быть более трёх месяцев. Минтруд предлагает увеличить его в исключительных случаях до полугода. Но ведь ограничение вводилось далеко не случайно. Условия работы, жизни, быта людей на таких вахтовых непрерывных производствах, как правило, чрезвычайно сложны и не приспособлены для длительного пребывания. Увеличение до полугода периода работы на вахте крайне негативно для здоровья людей, для производительности и качества их труда.

Помимо этого, добавляет Марк Гойхман, остаются без работы в таком случае те сотрудники, которые в данный период ожидают наступления своей вахты дома, в других регионах. Это ещё более повысит давление на занятость в данном секторе, которая и без того уменьшится, в частности, из-за снижения добычи и консервации многих месторождений в связи с соглашением ОПЕК+.

И все же, пока инициатива Минтруда является предложением, предупреждает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. То есть не более чем рекомендацией в адрес предприятий непрерывного цикла, где организован вахтовый метод работы сотрудников. Для того, чтобы это все имело законную силу, необходимо чтобы проект постановления был принят и утвержден властями. С точки зрения пользы для здравоохранения сотрудников, а также как вклад Минтруда в борьбу с эпидемией, мера является полезной, однако, на взгляд эксперта, она выглядит немного запоздалой – мы находимся в шаге от пика распространения инфекции, и пока это постановление пройдет все необходимые процедуры, оно может быть уже не актуальным.

В любом случае, такого рода установки не смогут перекрыть законную силу установленных трудовых отношений между сотрудниками и работодателями. «Полагаю, что для того, чтобы снизить риски заболеваемости, все необходимые варианты работодатели в лице крупных представителей нефтегазового сектора уже сами предприняли – а именно максимально увеличили срок вахты до трех месяцев и обеспечили сотрудников на обсервации достаточным пособием в связи с установленными договоренностями в трудовом договоре», – говорит эксперт.

По мнению Антонова, данное постановление Минтруда лишь добавит работодателю больше возможностей вполне на законных основаниях предложить сотруднику полугодовую вахту. Однако выбор в любом случае остается за сотрудником. Если он не готов оставаться на вахте на 6 месяцев, ни одно постановление Минтруда его не обяжет. При этом уволить его также не смогут.