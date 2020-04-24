Купить жилье, не выходя из дома

Офисы девелоперов закрыты, сотрудники перешли на удаленную работу, столичные стройки заморожены. Застройщики в условиях режима самоизоляции логично делают ставку на развитие технологий удаленного оформления сделок.

В середине апреля Сбербанк и ВТБ провели пилотные сделки по предоставлению ипотечных кредитов в цифровом формате. Новый продукт позволит достроить сервисы продаж так, что купить квартиру в новостройке можно будет онлайн, не выходя из дома.

Карантин выталкивает в онлайн

Еще год назад сервис передовых девелоперов по удаленному оформлению сделок с недвижимостью выглядел экзотикой, казался данью моде на цифровизацию. «Дистанционными были в основном межрегиональные сделки, когда клиент находится в другом городе, а купить квартиру нужно здесь и сейчас. Доля онлайн-сделок до марта 2020 года составляла в нашей компании один–два процента», — говорит директор по маркетингу федеральной компании «Талан» Наталья Гарифуллина.

С конца марта, после введения режима самоизоляции, дистанционные сделки стали набирать популярность. Большинство крупных столичных застройщиков сегодня предлагают возможность купить квартиру онлайн. «С конца марта мы запустили дистанционные продажи квартир и оформление сделок в режиме онлайн без необходимости посещения офисов компании. Договор на приобретение квартиры подписывается либо с помощью электронной подписи, либо доставляется курьерской службой на дом покупателю, а затем отправляется на регистрацию в Росреестр», — говорит коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. В Москве с начала апреля количество дистанционных сделок выросло многократно. В регионах спрос на такие услуги ниже. Так, у «Талана» в Ярославле и Ижевске число таких сделок увеличилось на 50%, в Перми рост составил до 70%.

В рекламе столичные застройщики сегодня делают особый акцент на возможности онлайн-покупки недвижимости. Однако в большинстве случаев оказывается, что под дистанционной покупкой понимается лишь возможность забронировать понравившуюся квартиру на сайте. Более продвинутые застройщики предлагают осуществить многоступенчатую цифровую сделку. Удаленно покупатель может получить необходимые консультации, забронировать через интернет выбранную квартиру. Может заполнить и отправить заявку на получение ипотечного кредита, переслать данные для составления договора купли-продажи и оплатить договор по безналичному расчету. Через специальные сервисы можно подписать договор купли-продажи, если у покупателя есть электронная цифровая подпись, и отправить документы в Росреестр для регистрации договора.

Еще неделю назад, даже если у застройщика существовал цифровой сервис, в проведении и регистрации сделок было несколько узких мест, требующих выхода покупателя в офлайн. Во-первых, для заключения договора долевого участия на удаленке покупатель должен иметь электронную цифровую подпись. Для ее получения человек должен посетить уполномоченный банк. Во-вторых, для проведения сделок купли-продажи требуется нотариально доверенное согласие супруга (супруги). В Москве в последнее время, чтобы избежать посещения нотариальной конторы, нотариус стал приезжать домой к покупателям жилья за счет застройщика.

Гораздо существеннее, что некоторые типы сделок не могли быть осуществлены без посещения банка. «Оформление эскроу-счетов при покупке новостроек и регистрация договоров долевого участия в формате онлайн возможны. Но для подписания кредитного договора покупателю все равно необходимо прийти в банк лично», — прокомментировала Наталья Гарифуллина опыт компании по цифровизации сделок. Впрочем, буквально несколько дней назад ситуация кардинально изменилась. Крупнейшие банки страны — Сбербанк и ВТБ — смогли создать услугу удаленной ипотеки.

Кредит не выходя из комнаты

В середине апреля Центробанк России смягчил на период карантина требования по идентификации клиентов для проведения удаленных ипотечных сделок. Этим уже 14 апреля воспользовались ВТБ и Сбербанк для проведения первых сделок по ипотеке в цифровом формате. «За два дня ПИК и банк ВТБ развернули заранее подготовленную технологическую платформу и запустили процесс для онлайн-ипотеки. Сегодня первый клиент приобрел квартиру в проекте “Шереметьевский” и подписал кредитный договор, не выходя из дома», — говорится в сообщении компании ПИК.

ВТБ и ПИК смогли обойтись в сделке без визита курьера к покупателю или посещения клиентом офиса банка. Заявка на ипотеку была оформлена на сайте застройщика, после ее одобрения банком клиент удаленно подписал необходимые документы — заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор долевого участия. Для подписи он использовал усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), выданную уполномоченным центром. УКЭП является самым защищенным видом электронной подписи граждан в России. «Мы несколько лет работали над тем, чтобы сделать ипотеку и покупку квартиры по-настоящему, “по-честному” онлайн! Чтобы любой клиент смог получить ипотеку и купить квартиру “не выходя из комнаты”. Некоторые банки декларировали, что они предоставляют такую услугу, но на самом деле это была подмена понятий: требовался или визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк, — отметил президент группы компаний ПИК Сергей Гордеев. — Режим самоизоляции стал для нас вызовом, и мы смогли с банком ВТБ и при содействии Банка России создать по-настоящему инновационный продукт. Небольшой шаг в развитии технологий стал огромным скачком для всей отрасли».

Сбербанк в пилотных удаленных ипотечных сделках поступил следующим образом. Сотрудник банка, обеспеченный всеми средствами индивидуальной защиты, приезжал на дом к клиентам и оформлял усиленную квалифицированную цифровую печать. После этого покупатели удаленно подписывали пакет документов на ипотеку и договор долевого участия. Первые ипотечные онлайн-сделки Сбербанк провел с покупателями новостроек девелоперов «Самолет» и «Гранель». «За первую неделю более 700 клиентов по всей России решили воспользоваться новой возможностью и подали заявки на ипотеку Сбербанка в режиме онлайн. Они сделали это, не выходя из дома — на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении», — говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. Новые продукты от Сбербанка и ВТБ позволяют достроить архитектуру дистанционных сделок: теперь действительно возможно купить квартиру в новостройке и никуда для этого не ездить.

Консервативность рынка недвижимости vs цифровизация

Карантин позволит сегменту дистанционных продаж недвижимости развиться ускоренным темпом, уже сейчас они не воспринимаются как экзотика. Сервисы будут отработаны, позитивный опыт сделок позволит завоевать доверие покупателей. Однако смогут ли дистанционные продажи стать существенным элементом рынка новостроек после окончания пандемии?

В долгосрочной перспективе это возможно. Цифровые сервисы упрощают и ускоряют процесс заключения сделки, снижают затраты девелоперов. Важно, что молодое поколение относится к цифровизации позитивно, и возможно, через несколько лет онлайн-покупка квартиры в новостройке станет для них обыденной вещью.

Сдерживает наступление цифровизации на рынке новостроек в первую очередь психологический фактор. Покупатели еще долго будут привыкать к новому сервису, предпочитая привычный формат — с посещением офисов девелопера и банка. «Для большинства людей покупка жилья — это крупнейшая покупка в жизни. Понятно, что никто не хочет рисковать. Поэтому покупатели приезжают на стройки, хотят посмотреть на офис девелопера, “заглянуть в глаза” их представителям. Да, покупки онлайн стали привычными. Но для значительной части людей приобретение недвижимости онлайн пока неприемлемо, так как рвет стереотипы», — говорит столичный риелтор.

Онлайн-сделки расширяют палитру каналов продаж для девелоперов, но не меняют кардинально девелоперский бизнес. Себестоимость продукта за счет такой цифровизации снижается несущественно: неслучайно в большинстве случаев скидки для дистанционных покупателей не превышают одного–трех процентов. В то же время у новой услуги будет своя ниша. Покупать дистанционно смогут профессиональные инвесторы в недвижимость, часть молодежи и людей среднего возраста. По-прежнему дистанционные покупки будут востребованы при межрегиональных покупках, например, при приобретении курортной недвижимости. Ну и, конечно, онлайн будет популярен во время следующих пандемий и карантинов, если они будут.