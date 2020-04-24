Курс доллара: с рублем произошла неожиданная метаморфоза

Вечером в четверг доллар и евро ускорили своё падение к рублю на торгах Московской биржи. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 74,48 руб., что сразу на 1,42 руб. ниже уровня закрытия торгов среды. Ещё сильнее подешевел евро – курс единой валюты ЕС составил 80,53 руб., просев за сутки на 1,58 руб.

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Невероятная метаморфоза рубля произошла вчера после его падения, которое наблюдалось ещё в начале этой недели из-за обвала нефтяных котировок до исторических минимумов. Напомним, во вторник доллар торговался по 77,60 руб. впервые с 6 апреля. Единая валюта ЕС поднималась до 84,18 руб. – максимума со 2 апреля.

При этом почти все эксперты прогнозировали, что российская валюта продолжит падать, а к концу этой недели в паре с долларом «улетит» за отметку в 80,00 руб. В частности, аналитики «Сбербанка» предполагали, что так называемая «рискофобия», когда трейдеры теряют аппетит к рисковым активам, закрепится на рынках из-за дальнейшего сохранения карантинных мер и дешевеющей нефти, что не позволит рублю серьёзно сопротивляться как доллару, так и евро.

Однако уже в среду рубль развернулся, а в четверг стремительно пошёл вверх, отреагировав в том числе на рост мировых цен на «чёрное золото». Так, по данным на 19:00 мск стоимость июньских контрактов на нефть сорта Brent увеличилась на 10,26% – до 22,46 долл. за бочку. Фьючерс на нефть марки WTI к этому времени подорожал на 29,97% – до 17,91 долл. за баррель.

Восстановиться нефти, которая в начале этой недели падала в цене до рекордных показателей, помогло обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном. Всё началось с того, что в среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он якобы отдал приказ американским военным стрелять по иранским катерам и судам, если они будут представлять хотя бы малейшую угрозу для кораблей ВМФ США в Персидском заливе.

В Иране мгновенно на это отреагировали. В частности, командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами предупредил, что Тегеран жестко ответит на любое действие Вашингтона в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана. На этих новостях мировые цены на нефть пошли вверх

Однако переоценивать нефтяной фактор в метаморфозе, произошедшей с рублём, всё-таки не стоит. Вряд ли нацвалюта сумела бы развернуться к доллару и евро, если бы не целая совокупность других позитивных факторов, которые всего за пару суток вытащили рубль из глубокой ямы. Это, прежде всего действия ЦБ РФ, направившего на поддержку курса более 222 млн долл. Кроме того, российский регулятор на своём сегодняшнем заседании предположительно понизит ключевую ставку на 25-50 б.п., что также сыграет за российскую валюту.

Помимо этого, рублю помогает Минфин, продавший пятилетние ОФЗ на сумму 86,7 млрд руб., что является максимум для одного аукциона с начала 2020 года.

Ещё одним, очень важным факторам, который позволил укрепиться нацвалюте стало резкое снижение импорта, а также существенное падение спроса со стороны россиян на доллары и евро, которые в условиях закрытия границ, оказались просто не нужны. Тем более, что пока остаётся неясным, когда будет возобновлено международное авиасообщение.

Так, председатель совета директоров S7 Group, основной владелец компании Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» заявил, что мировая авиация начнёт восстанавливаться не раньше, чем через год.

В свою очередь руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак предположил, что этот прогноз сбудется лишь в том случае, если второй волны коронавируса COVID-19 не возникнет.

«Если же будет вторая волна коронавируса, о которой пока никто ничего не знает, то она может убрать международное авиасообщение и на весь следующий год», - резюмировал он.

Прогнозы экспертов

Несмотря на все эти факторы эксперты с некоторой осторожностью оценивает ближайшие перспективы рубля. Например, по мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, пока преждевременно говорить о возобновлении восстановления курса нацвалюты.

«Сигналом к углублению снижения пары «доллар-рубль» может стать пробой отметки в 73 руб. Пока же, на мой взгляд, существует высокая вероятность скорого ослабления рубля и закрепления доллара в коридоре 75,00-80,00 руб. с попытками достижения верхней границы этого диапазона», – предположил Зварич.

Егор Сусин из Газпромбанка отметил, что в апреле-мае ожидаемый уровень цены «чёрного золота» марки Brent – 20-25 долл. за бочку. При этом он не исключил, что в любой момент стоимость нефтяных котировок может откатиться к показателям начала этой недели, что моментально скажется на курсе российской валюты.

«Цены на нефть оказывают огромное психологическое давление, как на курс рубля, так и на российскую экономику в целом. Но даже при текущих уровнях цен на «чёрное золото» курс будет тяготеть к психологическому уровню в 80 руб. за доллар», – полагает Сусин.

С ним согласен Валерий Емельянов из «Фридом Финанс», который считает текущее укрепление нацвалюты как очень неустойчивое.

«Без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, а рубль может запросто вернуться к показателям вторника», – предположил он.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК «Регион», пока не видно оттока средств нерезидентов, так как все ждут итогов сегодняшнего заседания ЦБ РФ.

«Если же отток средств останется низким, то доллар будет торговаться в диапазоне 77,00-77,30 руб.», – заявил он.