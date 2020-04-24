Назван город России, где сократили больше всего работников из-за пандемии коронавируса

Аналитики интернет-сервиса «Авито», который размещает объявления о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, назвали город, где из-за вынужденной остановки предприятий, случившейся из-за распространения коронавируса, наблюдается наибольшее число сокращений работников.

По их данным, лидирует здесь Москва, где в период режима самоизоляции сократили 9 % опрошенных «Авито» работников. При этом по стране под сокращение попали 8% респондентов, пишет газета «Московский комсомолец».

Об уменьшении заработной платы в Москве заявили 19% опрошенных. Этот показатель также выше среднего по стране. При этом из всех участников исследования 45% утвреждают, что их ежедневная зарплата, как того и требовал президент РФ Владимир Путин, сохранилась в полном объёме.

Кроме того, согласно этому же опросу выяснилось, 55% респондентов-жителей Москвы, работают сейчас удалённо. В целом по стране о продолжении работы в дистанционном режиме заявили 21% участников опроса. 30% продолжают работать в обычном режиме, 5% трудятся оффлайн, нарушая требования о приостановке деятельности.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Спортмастер» может полностью прекратить свою работу. По данным российских СМИ, над 14 тыс. сотрудников сети нависла угроза увольнения без выходного пособия. Уже сейчас часть работников «Спортмастера» переведены в колл-центры для онлайн обслуживания, оставшиеся были отправлены в отпуск с частичными выплатами.

При этом руководство сети продолжает отрицать возможность полной остановки деятельности «Спортмастера», называя происходящее вынужденной мерой, которая вызвана подчинением компании административному распоряжению государственной власти.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 24 апреля в России и Москве

За последние сутки в 82 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 849 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 68 622 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 957 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (611 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+253). Далее следуют Дагестан (+113) и Нижегородская область (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 615 человек, из них 60 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 5 568 человек, за прошедшие сутки – 677.

23 апреля в России было зафиксировано 4774 новых случая заражения COVID-19.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.