США на грани потери способности производить собственное ядерное топливо

Минэнерго США разработало стратегию по восстановлению позиций страны на рынках ядерных технологий. Документ уже направлен президенту Дональду Трампу для ознакомления.

«В наших силах вытащить ядерную промышленную базу Америки из-под обвала и вернуть себе место мирового лидера в области ядерных технологий, обеспечив сильную позицию в области национальной безопасности и подкрепив нашу экономическую мощь на несколько поколений», - говорится в документе, подготовленном Рабочей группой США по ядерному топливу (NFWG).

При этом авторы стратегии подчеркивают: США уступили свои лидирующие позиции странам с государственными предприятиями, включая Россию и Китай. Кроме того, ускоряются другие развивающиеся страны, стремящиеся заполнить нишу. «После десятилетий забвения весь коммерческий ядерный сектор США, от добычи до производства электроэнергии, подвергается высокому риску несостоятельности. Америка находится на грани потери способности производить собственное ядерное топливо, что угрожает нашим национальным интересам и национальной безопасности».

Цель ясна

Авторы документа, в частности, предлагают дать Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) полномочия отказывать в импорте ядерного топлива (ЯТ), произведенного в России и Китае.

Поставки ядерного топлива из России в США регулируются квотами, изначально установленным еще в 1992 году (и последний раз обновлявшимися в 2008): не более 20%. Действуют они, кстати, до конца 2020 года. Собственные производители обеспечивают лишь 10% от необходимого объема, еще 60% поставляют союзники – Канада, Казахстан, Австралия и пр.

При этом бесспорно то, что компания ТВЭЛ, которая также входит в структуру ГК «Росатом» - один из мировых лидеров по производству ЯТ. На ее долю приходится 17% от глобального рынка фабрикации ядерного топлива. 23% приходятся на франко-германскую Framatome, 25% - на американскую Westinghouse, 10% – на Global Nuclear Fuel (СП американской General Electric, японских Hitachi и Toshiba и испанской ENUSA).

Правда, у Росатома и его структур перед остальными игроками есть одно важное преимущество: у госкорпорации есть все звенья цепочки производства, от добычи урана до фабрикации. При этом есть и собственные реакторные технологии, которые пользуются успехом по всему миру.

И вот это, считают в NFWG, нельзя игнорировать. «Россия усиливает свое экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, имея зарубежные заказы на реакторы на $133 миллиарда, и планирует финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах», - подчеркивается в документе.

Китай же в нем называется стратегическим конкурентом, который «использует хищническую экономическую тактику», прибегая к госуправлению в качестве основного инструмента. NFWG указывает на то, что Китай уже строит 4 реактора за рубежом и планирует строительство еще 16, в различных странах. Не считая того, что в самой КНР имеются 45 реакторов, построенных за последние 33 года, и 12 строящихся объектов.

При этом чистого урана у КНР мало. «Китай работает на свою атомную энергетику по топливу и обогащению урана. По природному урану Китай чистый импортёр, своя добыча мала», - поясняет главный редактор Atominfo.ru Александр Уваров. То, что в Поднебесной работают не только местные флагманы (CNNC, CGN, SPIC) и Росатом, но и, например, Westinghouse/Mitsubishi или Framatome, авторов стратегии не волнует. Главное, сразу обозначить стратегических противников. Ведь слишком много стоит на кону.

«Соединенные Штаты упускают рынок ядерных реакторов, который, по оценкам Министерства торговли США, оценивается в 500-740 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет», - говорится в стратегии.

Предполагается, что США подвинут Россию и Китай (а как же быть с французами, немцами, японцами, а также более мелкими игроками?) с рынков Восточной Европы и Африки, препятствуя установлению прочных отношений с ними со стороны Москвы и Пекина.

Каков арсенал?

Но все-таки любой вызов должен быть чем-либо подкреплен. Одними санкциями первое место на рынке ядерных технологий США все-таки завоевать не сможет. По идее, собственные ресурсы у Штатов есть.

«Обогащением урана на территории США в промышленных масштабах занимается компания «Urenco USA» (использует европейские технологии), она способна покрыть до половины рыночных потребностей США. Остальные объёмы при необходимости может поставить головная URENCO с европейских заводов», - поясняет Александр Уваров.

Что касается ресурсов, то, по данным Управления энергетической информации США, к 2015 году запасы урана в стране достигли 121 млн фунтов. При этом еще в 2016 году EIA указало на то, что производство урана в Штатах упало до уровня начала 2000 годов – по итогам 2015 года оно составило 3,7 млн фунтов.

Оживить отрасль в рабочей группе предлагают денежным импульсом. Правительство должно поддержать ядерную промышленность США, покупая уран отечественного производства, отмечается в стратегии. Предлагается включить уже в бюджет 2021 года расходы на создание собственного резерва урана, выделяя на эти цели $150 млн ежегодно.

Все дело в сроках

Выделит ли Трамп эти средства? Если останется на посту президента на второй срок, то это вполне вероятно. В 2018 году он, правда, отклонил петицию 2018 года от американских производителей Energy Fuels and Ur-Energy в Министерство торговли США, просивших защитить их от иностранного импорта урана. Но позже он подчеркнул, что эта проблема «гораздо, гораздо шире», и в июле прошлого года инициировал создание рабочей группы.

Впрочем, урановая тема была на карандаше у главы Белого дома и раньше. В 2017 году он объявил, что этот элемент является критически важным с точки зрения национальной безопасности. Но с ходу потребовать оживить отрасль не получалось: голос подали экологи, и его тут же подхватили политические оппоненты нынешнего президента США.

Защитники окружающей среды говорят, что овчинка выделки не стоит: закупочные цены на уран снизились со $140 за фунт в 2007 году до нынешних $30. Так что можно покупать сырье и не трогать собственную природу: в опасной близости от урановых рудников, закрытых в 2012 году, находятся участки земли, вплотную подходящие к Гранд-Каньону.

«Это чудовищно: угрожать нанесением необратимого ущерба уникальным природным памятникам, поддерживая урановые компании, которые не могут конкурировать на мировых рынках», - заявил Тейлор МакКиннон из Центра биологического разнообразия.

Однако, например, республиканцев это не смущает: на прошлой неделе 21 член Палаты представителей из этой партии, направили в Белый дом письмо с просьбой отменить действующие запреты. В администрации заявили, что идея эта пока не обсуждалась. Но в стратегии содержится призыв к «расширению доступа к залежам урана на федеральных землях, включая принятие необходимого законодательства» и к пересмотру категорических исключений, которые запрещают добычу в определенных районах.

В таком ключе все это выглядит лоббизмом под предлогом национальных интересов. Но есть и другой аспект: если ситуация такова, как ее описывают авторы документа, то риторика восстановления лидерства прикрывает попытку спасти стагнирующую отрасль, которой до лидерства очень далеко.