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«Пособие по безработице должно быть не ниже 50% зарплаты»

Москва, 24.04.2020
#Экономический кризис
#безработица
#Антикризисный план
#Самоизоляция
#Экономика
  • «Пособие по безработице должно быть не ниже 50% зарплаты»

Академик Аганбегян: требуются глобальные меры по поддержанию доходов

ТАСС Автор: Николай Галкин

«Сегодня до 25 млн человек по стране не работают, 76% населения находится на самоизоляции, а треть предприятий и организаций отправили работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска», — заявил академик Абел Аганбегян.

Он считает, что сокращение производства и иные последствия всеобщей самоизоляции из-за пандемии может привести в 2020 году к снижению реальных располагаемых доходов населения на 5-10%.

В регионах с низкой заболеваемостью следует не останавливать, а поддерживать местную экономику, отметил академик  в ходе онлайн бизнес-дискуссии «Борьба с коронавирусом, не разрушая экономику» в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС.

«Чтобы семьи смогли пережить это время, максимальный уровень пособия по безработице надо увеличить и сделать не менее 50% зарплаты. В большинстве стран безработным выплачивается 55–65% от их среднего заработка. И самая главная мера – необходимо увеличить МРОТ. Все возможности для преодоления кризиса у России есть», — считает Аганбегян.

Главное сейчас — не допустить роста бедности. По мнению академика, требуются глобальные меры по поддержанию доходов, которые в 2013-2019 годах снизились на 7,5%, и сокращению числа бедных, увеличившегося на 5 млн человек в период стагнации. Кроме того, количество безработных может значительно увеличиться во время простоя части экономики из-за пандемии.

В дискуссии также приняли участие слушатели программы DBA — руководитель группы компаний «Болтзавод» Сергей Федоров и главный врач клинической больницы «РЖД-медицина» Петр Громов, а также управляющий партнер Mebel.Team Ирина Сивачёва, выпускница программы Еxecutive МВА ВШКУ.

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