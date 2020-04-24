Ответ машиностроителей коронавирусу

Через пару дней после того, как в СМИ прошла информация о планах машиностроительного завода «Профитэкс» увеличить выпуск линий по розливу моющих и дезинфекционных средств, на телефон компании стало поступать до трехсот звонков в день. Правда, среди звонивших преобладали желающие приобрести сами дезсредства, так как интернет-поисковики улавливали ключевые слова и, не сильно вдаваясь в подробности, отправляли всех на пятигорское предприятие. Но эта ситуация только подтвердила правильность принятого «Профитэксом» решения — срочно наращивать производство именно этого фасовочно-упаковочного оборудования. Если до сих пор линии для фасовки дезсредств составляли два процента выпуска завода, а остальную его часть занимало оборудование для пищевой промышленности, то теперь предприятие готово изменить структуру выпуска с точностью до наоборот: доля линий для розлива дезсредств жидкой или пастообразной консистенции в ПЭТ-бутылки объемами от 0,4 до пяти литров может быть доведена до 90%. «В основном мы работаем с пищевой промышленностью и молочными заводами, поставляем им фасовочное оборудование для сметаны, кефира и другой продукции, но сейчас основными заказчиками стали химические предприятия, и мы понимаем, что должны пойти им навстречу», — говорит генеральный директор «Профитэкса» Юрий Князев.

У саратовской компании «Аврора пак инжиниринг», выпускающей дозаторы, укупоры, этикетировщики и комплексные линии розлива для фармацевтических компаний, портфель заказов в апреле вырос на 60% в сравнении с декабрем 2019 года. При этом в число покупателей, кроме фармпроизводств, теперь входят косметические и химические компании, в том числе предприятия из списка официальных поставщиков Минпромторга. Будучи сами микропредприятием, саратовцы даже не в состоянии удовлетворить в полном объеме возросший спрос именно на линии розлива дезсредств. «Учитывая интересы наших заказчиков из других ниш, cегодня мы можем увеличить объем выпуска линий розлива дезинфицирующих средств примерно на двадцать процентов. Для компаний с небольшим объемом выпуска предлагаем ручные и полуавтоматические установки и мини-линии производительностью до тысячи единиц продукции в час, а для крупных предприятий изготавливаем автоматические линии и моноблоки, которые позволяют упаковывать от тысячи до девяти тысяч единиц в час», — поясняет генеральный директор «Аврора пак инжиниринг» Михаил Шапоров.

И московская компания «Машинтерторг», специализирующаяся только на оборудовании для производителей дезсредств, готова в два-три раза увеличить выпуск и перистальтических дозаторов, и многоканальных систем розлива на их основе, и автоматических линий фасовки и упаковки жидких и пастообразных продуктов. Такой рывок возможен благодаря тому, что компания сочетает собственное производство с аутсорсингом и планирует использовать запас мощностей своих партнеров. Но все равно всплеск спроса полностью удовлетворить не получится. «Наши возможности немного меньше спроса, правда, и спрос сейчас завышенный, через пару месяцев он упадет», — считает директор по производству «Машинтерторга» Антон Кузнецов.

В целом сложившаяся ситуация на рынке линий для розлива дезсредств, по оценкам его участников, — это шанс в очередной раз потеснить импорт и увеличить долю отечественных производителей.

Новый виток импортозамещения

Нечто похожее российский рынок переживал в 2015 году, когда из-за санкций и сокращения поставок из-за рубежа российские производители фасовочных линий смогли вклиниться в рынок, на котором господствовал импорт, и нарастить производство.

Сегодня импортное оборудование по фасовке дезсредств занимает до половины рынка в нижнем и среднем ценовых сегментах (до трех миллионов рублей) и 80% — в верхнем сегменте (дороже трех миллионов). Основные импортеры — производители из Китая, в натуральном выражении на них приходится до половины всех поставок, а в денежном — около 10%. Кроме того, в России продается оборудование из Тайваня и стран Евросоюза (Германия, Италия, Нидерланды), и эта продукция лидирует по цене — например, брендированные линии из Германии и Италии составляют около 60% всех продаж.

Российские производители утверждают, что создали аналоги оборудования не хуже зарубежного, лидируя при этом в вопросах оперативного сервиса, поставки запчастей, постгарантийного обслуживания. Бонусом стало ценовое преимущество на фоне недавнего падения курса рубля, из-за которого импортное оборудование подорожало. В основном отечественные компании намерены бороться за нишу, в которой доминирует Китай, то есть недорогого и среднего по цене оборудования.

Так, «Профитэкс» объявил, что стоимость его линий стартует с 300 тыс. рублей. В «Машинтерторге» формируют ценовое предложение от 100 тыс. до 700 тыс. рублей и выше: цены на различные товарные позиции близки к китайским, но качество продукции намного выше. «Привезти и растаможить китайский автоматический дозатор стоит 800 тысяч рублей, наш аналог стоит 720 тысяч, но китайский начнет сыпаться через три-четыре года, так как они используют самые дешевые материалы при изготовлении фитингов, болтиков, — говорит Антон Кузнецов. — К тому же китайцы очень не любят поставлять запчасти, если что-то сломалось, то поставляют узлы в сборке, так что купить какой-нибудь держатель отдельно нереально». В самом «Машинтерторге» вопросы конкуренции с зарубежными компаниями изучили досконально, так как они являются не только производителем, но и официальным дилером китайской компании, выпускающей перистальтические и поршневые дозаторы, и знают, что в 2010–2014 годах по соотношению цена — качество этому оборудованию не было равных, но сейчас российская продукция выровнялась по качеству с китайской и даже в чем-то превосходит ее.

Кроме того, по словам Антона Кузнецова, сейчас важен каждый день повышенного спроса на дезсредства на рынке, и импортные поставки оборудования могут просто опоздать. К примеру, перистальтические дозаторы «Машинтерторг» собирает за неделю и продает по 100 тыс. рублей, а китайский аналог стоит 60 тыс. рублей, но поставки задерживаются как минимум на два месяца, за это время клиенты на отечественном оборудовании уже получат свою выгоду. Наконец, российские производители могут выигрывать у зарубежных поставщиков за счет сервиса: «Многие не покупают китайское и по причине проблем с обслуживанием: если слетело программное обеспечение, никто не приедет и не прошьет заново, а отправлять им — услуга выйдет золотой, — продолжает он. — А клиенты “Машинтерторга” знают, что им и программу заново прошьют, и приедет специалист по пуско-наладке, если понадобится». По этой причине до сих пор не удавались попытки выйти на российский рынок у поставщиков из Турции и Индии: из-за отсутствия инфраструктуры — представительств на территории России — невозможно организовать приемлемое обслуживание клиентов.

За счет всех перечисленных факторов, по оценке Михаила Шапорова, отечественные производители упаковочного оборудования имеют возможность в ближайшие годы завоевать две трети российского рынка в натуральном выражении.

Не споткнуться о комплектующие

Выпускать оборудование по фасовке моющих и дезинфекционных жидкостей на заводе «Профитэкс» начали пять лет назад. Линия, которую они предлагают, состоит из нескольких модулей, управляемых единым контроллером: ополаскивание тары, дозирование продукта, укупорка крышкой, нанесение этикетки, групповая упаковка. При этом по сравнению с пищевым оборудованием это производство требует дополнительных вложений в уникальные комплектующие, такие как химстойкие стали марки AISI 316L, электроника во взрывобезопасном исполнении. «Около 35 процентов всех комплектующих в оборудовании — импортные, в основном это электроника, но некоторые ее позиции производятся на локализованном в Крыму итальянском заводе, и это уже можно считать российским продуктом, — рассуждает Юрий Князев. — Некоторые изделия из металла тоже импортные, будем думать, как их заменить».

Аналогичные проблемы планируют решать в «Машинтерторге», но собственными силами. «Основа любой установки розлива — блок управления, то есть печатная плата и программа управления, но как раз это мы производим сами, а заменить зарубежное “железо” на отечественное тоже можно», — рассказывает Антон Кузнецов. На предприятии уже прорабатывают изготовление перистальтических головок в России — как с помощью современных технологий 3D-печати, так и традиционной токарно-фрезерной обработки. И доверить решение этой задачи намерены штату собственных инженеров.

В производстве «Авроры пак инжиниринг» доля импортных комплектующих составляет лишь 5–10%, компания уже не первый год отдает предпочтение российским аналогам, наращивает использование

отечественных материалов. Как говорят в компании, это объясняется ростом требований покупателей к оборудованию, особенно в области фармацевтики, а российские поставщики предлагают более выгодные условия по цене и качеству.

Хотя не все так безоблачно на рынке отечественных комплектующих для машиностроения. По словам Михаила Шапорова, с резким ростом спроса может возникнуть ситуация, когда российские поставщики поведут себя неадекватно и начнут повышать цены. Уже сегодня встречаются компании, запрашивающие цену топовых мировых брендов, но проигрывающие им в скорости поставки и сервисе. Рост стоимости материалов и комплектующих в России далеко не всегда напрямую связан с изменением валютных курсов, но, как только выросла цена у зарубежных компаний, следом повышают и отечественные, без всяких веских причин.

По мнению Антона Кузнецова, камнем преткновения для российских поставщиков комплектующих и материалов является маленький объем рынка. «У отечественных поставщиков все есть, вопрос упирается в цену. Если покупать комплектующие у наших компаний, себестоимость оборудования увеличится, так как китайцы выпускают их тысячами штук, а наши — десятками», — поясняет он.

С мнением руководителей предприятий согласны некоторые аналитики. Так, в информационно-аналитической компании VVS обращают внимание на общее слабое развитие машиностроительной отрасли: по их оценке, в 2019 году в десятке самых динамично развивающихся сегментов российской экономики, которые включены в программу импортозамещения, машиностроение по-прежнему занимает последнюю строчку. Глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин полагает, что дефицит комплектующих может осложнить рост выпуска фасовочных линий. Впрочем, по его мнению, повышенный спрос — мощная мотивация для производителей оборудования как можно быстрее найти замену импорту или новые технологические решения.

Рынок дезсредств не вернется в прежние берега

По оценкам BusinesStat, продажи дезинфицирующих средств в России в 2020 году должны были составить 1,42 млн тонн и превысить уровень 2019 года на 7–9%. Но никто не ожидал коронавируса и ажиотажного спроса. В начале марта, по данным Минпромторга, объем производства кожных антисептиков составлял около 50 тыс. литров в сутки, а к концу месяца вырос до 300 тыс. Конечно, с окончанием пандемии спрос на дезинфицирующие средства войдет в спокойное русло, вместе с тем многие люди надолго сохранят привычку к тотальной дезинфекции, что поддержит производителей этих средств, а вместе с ними и тех, кто производит оборудование. «Спрос на дезинфицирующие средства может появиться там, где раньше к ним относились пренебрежительно или вовсе не использовали, а заметное увеличение выпуска дезсредств, вероятнее всего, приведет к снижению цен на них, что увеличит количество потребителей, причем не только для борьбы с коронавирусной инфекцией, но и с другими болезнями», — полагает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Давно наблюдают за рынком дезсредств и в «Авроре пак инжиниринг».

Первые заказы на линии розлива антисептиков они начали реализовывать в начале 2000-х, и тогда их клиенты сетовали, что российские потребители пока не приучены к такой продукции и не пользуются ею регулярно. Однако сейчас все изменилось, обстановка в мире и новая привычка соблюдать требования гигиены могут остаться надолго. Михаил Шапоров приводит также примеры роста и угасания спроса на другие виды фасовочного оборудования: с 2010 года несколько лет был активный спрос на линии розлива спокойной (негазированной) и бутилированной воды, с 2014-го пошел в рост рынок вейпов (электронных сигарет), для которого тоже делали оборудование. Но сейчас эти два тренда практически сошли на нет, вместе с тем Шапоров уверен, что бурно растущий рынок антисептических и дезсредств уже никогда не сожмется до своих первоначальных размеров.

В «Машинтерторге» полагают, что по окончании пандемии рынок дезсредств будет перенасыщен, но шанс отечественных машиностроителей в том, чтобы в условиях высокой стоимости импортного оборудования и комплектующих начать успешно конкурировать с западными фирмами. Вопрос только в качестве российского продукта, которое, по мнению Антона Кузнецова, смогут обеспечить не новички с мелкосерийным производством, а компании с многолетним опытом и хорошей репутацией. Последнее ярче всего проявляется в уровне сервиса. «Мы видели, как многие компании, показавшие успех на старте, в дальнейшем уходили с рынка именно из-за проблем с запчастями и гарантийным обслуживанием», — говорит он.