Порошенко оценил возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко оценил возможное назначение экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером «незалежной».

По его мнению, это означает, что у властей Украины закончилась «скамья запасных», передаёт РИА Новости.

«Всё это ярко демонстрирует, что у Зеленского просто закончилась «скамья запасных», которая из скамьи превратилась маленькую табуретку», – подчеркнул Порошенко.

При этом он подчеркнул, что не собирается оценивать возможное назначение Саакашвили.

«Я настаиваю, что есть государственная ответственность, государственный интерес. Поэтому какие-то свои личные амбиции, личные отношения к кому-либо нужно просто отбросить», – резюмировал экс-президент.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять должность вице-премьера по вопросам реформ.

По данным украинские СМИ, 24 апреля перед началом внеочередного заседания Верховной Рады Украины, Саакашвили должен был встретиться с нардепами из президентской фракции «Слуга народа», чтобы попытаться убедить их поддержать его кандидатуру. Если по итогам внутрифракционного голосования Саакашвили удастся набрать не менее 70%, то его кандидатура уже сегодня будет внесена на рассмотрение в Раду.