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Прогноз погоды на май: синоптики предупредили о климатической чехарде

Москва, 24.04.2020
  • Прогноз погоды на май: синоптики предупредили о климатической чехарде

Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Погода в России продолжает преподносить сюрпризы, оставаясь очень нестабильной. Как предупреждают синоптики, климатическая чехарда продолжится на большей части Русской равнины и в мае-2020. По прогнозу метеорологов, в последнем календарном месяце весны почти все регионы страны ожидают очередные температурные качели.  

Прогноз погоды в Сибири на май-2020

Так, после летней погоды, которая внезапно наступила в последней декаде апреля почти на всей территории Сибири, начало мая будет не таким тёплым. Более того, в некоторых сибирских регионах температурный фон опустится до аномально низких показателей.

Например, в Тюмени, где в середине этой недели столбики термометров поднимались до фантастических отметок в 25-27 выше нуля, в начале мая в ночное время суток подморозит до минус 1-2. Днём, конечно, будет теплее, но всё равно прохладно – всего плюс 8-11. При этом ожидаются осадки и шквалистый ветер.  

Пасмурно и дождливо, в начале месяца, как предупреждают метеорологи, также будет в Иркутске Томске и Омске. Ливневые дожди станут заливать эти города все майские праздники, а столбики термометров поднимутся не выше плюс 13-15.

В дальнейшем, сменяющие друг друга циклоны и антициклоны, будут периодически раскачивать температурный маятник от 14 до 20 градусов тепла. В последней декаде месяца здесь, по прогнозу синоптиков, будет прохладно, пасмурно и дождливо.

Некомфортную погода почти весь май обещают синоптики жителям Новосибирска. На первомайские праздники ожидаются дожди, сильный ветер и перепады температуры от плюс 6 до плюс 14 и обратно. К 9 маю осадки временно прекратятся, а воздух прогреется до плюс 15-17.

Однако такая погода продержится буквально несколько дней.  И уже до конца месяца, по прогнозу синоптиков, дожди будут идти почти ежедневно, а погодные градусники станут показывать плюс 13-16. И лишь в последние дни мая возможно очередное потепление по плюс 20.  

Прогноз погоды на май-2020 в Северо-западном федеральном округе

По прогнозу синоптиков, в регионах Северо-западного федерального округа весь май будет нестабильная климатическая обстановка. Так, в Великом Новгороде и Пскове под влиянием антициклонического фронта будет пасмурно, но относительно тепло – ожидается, что воздух может прогреться до плюс 13-16. При этом местами возможен ливень и шквалистый ветер. Наиболее сильные осадки синоптики ожидают 2-3 мая.

Похожая погода в Калининграде, но здесь, как обещают синоптики, на майские праздники обойдётся без осадков. Кроме того, в период с 9 по 14 мая в Калининграде резко поднимется температурный фон до плюс 17-20. 

Однако, начиная со второй половины последнего месяца календарной весны вновь станет прохладно и пасмурно, а столбики термометров опустятся в дневные часы до плюс 11-14. К началу лета на всей территории Северо-западного федерального округа количество солнечных дней увеличится, а интенсивность осадков существенно сократится.

Погода в мае-2020 в СПб. Прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, погодную ситуацию в Санкт-Петербурге в начале последнего месяца календарной весны будет формировать малооблачный антициклон, поэтому обильных осадков не будет.

При сильной облачности небольшие дожди возможны 2-3 мая. Температура воздуха до 7-9 мая составит 9-12 градусов выше нуля. 8-9 мая воздух прогреется до плюс 15-16. В начале второй декады месяца погода испортится – станет очень пасмурно, усилится ветер, пойдёт дождь, местами град, грозы и молнии. Столбики термометров поднимутся не выше-13-14. После полуночи будет ещё прохладнее – плюс 7-8.

Примерно с 16-17 мая и уже до конца месяца климатическая обстановка вновь изменится – осадки прекратятся, воздух местами станет прогреваться до плюс 18-20.

Погода в мае-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

В последний весенний месяц в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидаются классические температурные качели. Начало майских праздников начнётся с осадков, которые местами будут сильными. При этом будет достаточно прохладно. Так, в ночь на 1 мая столбики термометров опустятся в черте города до плюс 2-4, области ожидаются заморозки, а в некоторых районах даже снег. Днём прогнозируется более тёплая погода, но выше плюс 8-10 градусники пока не покажут.  

В период со 2 по 8 мая будет по-прежнему пасмурно и некомфортно. Ожидается усиление ветра, но воздух в дневные часы прогреется до плюс 13-17. В День Победы выглянет яркое солнце, а температура воздуха составит плюс 18-20. Такая погода сохранится до 12 мая включительно.

Начиная с середины месяца и у же до начала июня температурный маятник станет раскачивать погоду почти в ежесуточном режиме. В отдельные дни будет солнечно, ясно и плюс 21-22, в другие же – пасмурно, дождливо и всего полюс 11-13. Но к началу июня в Москве и Подмосковье всё-таки распогодится до плюс 23-24 градусов выше нуля.

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