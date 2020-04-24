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Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Москва, 24.04.2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, иностранцам, а также лица без гражданства, которые постоянно проживают в России, чтобы стать россиянами, необязательно отказываться от гражданства другого государства.

Кроме того, людям, которые родились в СССР и жили в бывших советских республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в РФ до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Такая же норма распространяется на иностранных супругов граждан РФ, которые проживают в нашей стране и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в РФ.

При этом граждане, таких государств, как Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина, у которых есть вид на жительство (ВНЖ) в России, могут подать заявление на получение российского гражданство без соблюдения срока проживания в стране.

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