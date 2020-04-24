Путин пообещал, что автодилеры откроются одни из первых после карантина

В ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности президент России Владимир Путин пообещал, что дилерские центры по продаже автомобилей откроются в числе первых после снятия карантина. Российский глава считает, что дилерская сеть должна работать.

«Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий, которые откроются», - сообщил президент.

Путин отметил оперативный переход в онлайн режим некоторых компаний, он сообщил, что у них это «хорошо получается».

«Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать», - сказал Путин.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.