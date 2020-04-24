Сеть магазинов «Спортмастер» может полностью прекратить свою работу

После ввода режима самоизоляции торговая сеть «Спортмастер» была вынуждена закрыть 314 торговых точек, из 434. Над 14 000 сотрудников нависла угроза увольнения без выходного пособия, пишут «Ведомости». Часть сотрудников устроили в колл-центры для онлайн обслуживания, оставшиеся были отправлены в отпуск с частичными выплатами.

Вчера управляющий делами Сергей Агибалов отреагировал на новости о массовых увольнениях в торговой сети, заявив, что «об этом речь не идет, а скорее об эффективном использовании трудового ресурса сотрудников на период вынужденного простоя».

Также руководитель не стал отрицать, что возможен «сценарий, к огромному сожалению, полной остановки работы магазинов «Спортмастер» на территории России». Агибалов напомнил, что еще в конце марта о подобном варианте развития никто и не помышлял, а если он и рассматривался, то как самый крайний.

«Вариант, который еще в середине марта мы рассматривали как экстраординарный и маловероятный, стал реальностью», - сообщил Агибалов ресурсу «Русбанкрот». Он уточнил, что магазины не смогли уйти в прибыль даже, несмотря на рост онлайн-продаж.

При этом руководство сети продолжает отрицать возможность полной остановки деятельности «Спортмастера», называя происходящее вынужденной мерой, которая вызвана подчинением компании административному распоряжению государственной власти.