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СПЧ предлагает смягчить режим самоизоляции

Москва, 24.04.2020

Совет по правам человека при президенте России считает необходимым смягчить меры самоизоляции, соответствующее письмо направлено правительству РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

В частности в СПЧ предлагают «отпускать россиян сажать картошку», что поможет облегчить материальное положение граждан и «прокормиться в тяжелое время».

«Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться»,  - считает глава совета Валерий Фадеев. Он уточнил, что в настоящее время СПЧ выясняет, есть ли возможность применить данную практику на все регионы страны.

Еще одним предложением для рассмотрения правительства Москвы является введение для Москвы «зеленых пропусков», которые позволят жителям совершать одиночестве утренние пробежки и велопрогулки. В случае успешного внедрения данной инициативы, она может быть реализована в других регионах. Отмечается, что предложение поддерживают не все члены СПЧ, поскольку опасаются, что горожане начнут собираться для занятий спортом группами.

Раннее об отсутствии конкретной даты по отмене режима самоизоляции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник сообщил, что режим будет отменен после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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