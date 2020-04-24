Вход/Регистрация Подписка

США намерены вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Москва, 24.04.2020

Как отмечается в стратегии министерства энергетики США, Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий, которые в настоящее время находятся под влиянием этих стран. Также Соединенные Штаты должны стать лидерами в этой сфере, говорится в документе, который публикуется на сайте ведомства.

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая», - отмечается в документе. Данные меры должны помочь США восстановить позицию мирового лидера на рынке технологий в сфере ядерной энергетики, а также «жестких стандартов нераспространения», гласит один из пунктов документа. Новые меры должны помешать России и Китаю устанавливать отношения в данной сфере с «рядом восточноевропейских и африканских государств».

Помимо этого комиссия по ядерному регулированию США уполномочена выпускать отказы на импорт «ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности». Для достижения данных целей авторы документа предлагают снизить объем ввозимого в США российского ядерного топлива, в первую очередь, Вашингтон должен противостоять деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом», говорится в стратегии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. «Жестокое окончание сланцевой революции»
    Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время
  2. Первая жертва сырьевого кризиса
    Нефтяной шок, спровоцированный стремительным распространением коронавируса по всему миру не мог и не может пройти бесследно
  3. Рубль отыгрывает потери
    Несмотря на не самый оптимистичный фон из-за продолжения пандемии коронавируса и очередное ослабление цен на нефть, курс рубля продолжает идти вверх
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама