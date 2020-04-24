США намерены вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Как отмечается в стратегии министерства энергетики США, Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий, которые в настоящее время находятся под влиянием этих стран. Также Соединенные Штаты должны стать лидерами в этой сфере, говорится в документе, который публикуется на сайте ведомства.

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая», - отмечается в документе. Данные меры должны помочь США восстановить позицию мирового лидера на рынке технологий в сфере ядерной энергетики, а также «жестких стандартов нераспространения», гласит один из пунктов документа. Новые меры должны помешать России и Китаю устанавливать отношения в данной сфере с «рядом восточноевропейских и африканских государств».

Помимо этого комиссия по ядерному регулированию США уполномочена выпускать отказы на импорт «ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности». Для достижения данных целей авторы документа предлагают снизить объем ввозимого в США российского ядерного топлива, в первую очередь, Вашингтон должен противостоять деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом», говорится в стратегии.