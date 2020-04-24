Мы ждали такую ставку слишком долго

Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. до 5,5%. Это было ожидаемо — еще в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что ставка будет ниже. А длинные ОФЗ уже торговались с учетом того, что ключевая ставка будет снижена до 5% в обозримой перспективе.

«Текущая инфляционная динамика, при отсутствии дальнейшего ослабления рубля, не представляет существенной угрозы, — комментирует Максим Петроневич, старший экономист банка "Открытие". — По итогам первой половины апреля рост цен составил 0,5%, и даже в случае сохранения этой динамики до конца месяца годовые темпы инфляции составят 3,2% г/г . И по итогам года, вряд ли превысят целевой показатель Банка России 4% — но это при отсутствии дальнейшего ослабления рубля».

Правда, здравый смысл и сообщения от розницы заставляют в этом сомневаться: доля импортных составляющих в российской пищевой промышленности составляет 50%, а значит, цены на продовольствие, по крайней мере, неминуемо будут расти. А как поведут себя замершие рынки одежды, обуви, бытовой техники и прочих товаров — предсказать вообще невозможно, не исключен сценарий, что слишком много игроков обанкротится, а остальные поднимут цены.

Тем не менее, есть очевидный ответ на вопрос, почему Банк России так спокойно снижает ставку — он в курсе, что эта ставка не приведет к увеличению денежного предложения, не сделает ставки по кредитам ниже, а объем кредитов больше. По информации «Эксперта», банки просто прекратили выдачу кредитов компаниям, у которых ОКВЭДЫ указывают на то, что компания относится к пострадавшим отраслям. Такие ОКВЭДы заносятся в стоп-лист и ни о каком кредитовании речь просто не идет.

«В условиях низких цен на нефть, которые создают потенциал для ослабления рубля в будущем (когда восстановится импорт), смягчение монетарной политики было бы невозможным и сейчас стоял бы вопрос о повышении ключевой ставки. Однако кардинальные коррективы в экономические взаимосвязи внес коронавирус, — отмечает старший аналитики по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. — Из-за сильного ухудшения экономических условий произошло расширение кредитных спредов для заемщиков за пределами суверенного и квазисуверенного сегмента. При этом чем меньше компания, тем сильнее это ужесточение». Фактически, резюмирует аналитик, произошло ослабление трансмиссионного механизма (влияния ключевой ставки на стоимость денег для реального сектора экономики).

«ЦБ, меняя процентную ставку, воздействует на инфляцию через разные каналы – валютный канал, кредитно-денежный канал и канал финансовых рынков, — сказала "Эксперту" главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. — В России основным каналом монетарной трансмиссии является валютный курс; кредитное плечо же в экономике страны недостаточно большое, чтобы ЦБ мог эффективно воздействовать на инфляцию через банковские рынки; а канал финансовых рынков почти не работает из-за низкой доли вовлеченности населения в инвестиции в финансовые активы. По последним оценкам эффект переноса составляет 6%, то есть при девальвации на 10% годовая инфляция ускоряется на 0,6 п.п. Для сравнения в 2014 году мы ориентировались на эффект переноса в 15%, то есть чувствительность инфляции к изменению курса сильно снизилось в последние годы. Таким образом, ЦБ сейчас имеет больше возможности варьировать ставку с учетом состояния реального сектора. При этом следует понимать, что поскольку нынешний кризис носит не финансовый характер, а напрямую связан с коллапсом спроса в экономике в условиях пандемии, то именно показатели реального сектора – рост уровня безработицы, масштаб снижения доходов населения – сейчас определяют состояния курса и динамику инфляции в большей степени, чем изменение ключевой ставки».

Наталия Орлова соглашается: сейчас финансовых рынках происходит рассинхронизация – у крупных банков ситуация стабильная, обеспеченная поддержкой ликвидности от ЦБ, у менее крупных игроков ситуация более напряженная. Рынки склонны закладывать растущую премию за риск, что увеличивает отрыв ставок рынка от ключевой ставки. Отдельный вопрос с депозитами: в условиях, когда люди находятся в вынужденных отпусках или работают в режиме неполного рабочего дня (с соответствующим снижением оплаты), они могут начать проедать свои депозиты. В таких условиях некоторые банки могут начать повышать ставки по депозитам, чтобы меньше зависеть от средств ЦБ и межбанковского рынка, говорит Наталия Орлова.

Смягчения денежно-кредитной политики явно недостаточно для того, чтобы компенсировать негативные эффекты ограничительных мер, добавлет Татьяна Евдокимова, главный аналитик Нордеа банка, скорее можно говорить о том, что более низкие ставки помогут экономике на этапе восстановления после смягчения ограничительных мер.

Понятно, почему Банк России убежден в затухании инфляции: Россию ждет рост числа безработных, плюс многие, сохранившие свои рабочие места, будут получать меньший доход — а компенсировать снижение располагаемых доходов за счет кредита (как это было в 2015-2019 годах) вряд ли получится из-за начавшего реализовываться кредитного риска, добавляет Порывай. Как следствие, покупательская способность населения заметно снизится, и ослабление курса рубля будет значительно ниже влиять на инфляцию.

Зато снижение ключевой ставки поможет Минфину занимать дешевле, а также дополнительно надавит на рубль – что на руку экспортерам.