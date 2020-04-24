Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Сегодня цифровые технологии в центре внимания государства, предпринимателей и практически каждого из нас. И если для граждан они носят исключительно прикладной характер в виде, например, бесконтактной оплаты товаров, то для бизнеса это огромный потенциал развития и возможность быстрого восстановления после кризиса.

Рынок ждет «цифрового золота»

Российский бизнес, причем не только малый, но и крупный, попал в ситуацию, когда он не имеет возможности точно прогнозировать масштабы предстоящего спада. Но понятно, что для выживания придется задействовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Одним из них в российских компаниях считают (и не без оснований) ускоренное развитие цифровой среды. Но для этого стране необходимо принять наконец законы о цифровых активах, которыми власти занимаются еще как минимум с 2017 года.

Предпринимателям нужно адаптироваться к новой реальности, и принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) позволило бы создать новую экосистему, которая открыла бы для бизнеса новые возможности, полагает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. В частности, так называемые «законы о цифре» позволят оцифровать любые активы. И за счет этого у бизнеса появится возможность обращать токены, которые будут обеспечены биржевыми товарами, выпускаемыми компанией. Это могут быть золото, палладий, газ, нефть и т. д. Более того, токены могут быть обеспечены и правами требования, вытекающими из договоров, а также финансовыми инструментами, недвижимостью и даже услугами. Иными словами, принятие закона о ЦФА создаст надежные условия для перевода бизнес-процессов в цифровое пространство, предоставит ему госгарантии с возможностью открывать новые способы привлечения инвестиций, что немаловажно в сложившихся условиях.

Вопрос использования ЦФА снова оказался в тренде как ответ на возникшие сложности с ликвидностью ряда компаний и падением спроса со стороны потребителей, рассказывает член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Сейчас сложилась ситуация, говорит эксперт, когда компания, если она не в состоянии удаленно взаимодействовать с клиентами, попросту не выживет. И вопрос о нормативно-правовой регламентации ЦФА актуален как никогда.

Кроме того, продолжает Никита Куликов, в зависимости от вида ЦФА компании смогут сами выбирать поддержку, которая им может быть необходима. Это могут быть доли в проектах, отложенные покупки и т. п. Но главное, цифровой актив будет представлять собой единицу стоимости, которая может сама выступать отдельным товаром. Вследствие этого компании получат возможность использовать дополнительный ликвидный актив. А это и продажи, и обеспечение кредитования, и контроль спроса, и много чего еще. Как напоминает аналитик, ряд представителей крупного бизнеса, таких как «Алроса», «Норникель» и др., не просто говорили о необходимости такого закона, но и уже смоделировали инструмент в тестовом режиме. В частности, Банк России провел в регулятивной «песочнице» пилотирование сервиса по выпуску и обращению цифровых прав, разработанного «Норникелем», и одобрил его. Причем сервис представляет собой первую в России платформу под гибридные права и позволяет токенизировать разного рода товары и услуги.

Надо готовить базу

Вопрос действительно важный. И вполне вероятно, что уже в весеннюю сессию Госдума может рассмотреть законопроекты о цифровых финансовых активах. По крайней мере, с такой просьбой к правительству обратилось крупнейшее в стране объединение промышленников — РСПП. Речь идет об уже упоминавшемся пакете законопроектов («О цифровых финансовых активах», «О краудфандинге» и о соответствующих изменениях в ГК), принятом в первом чтении Госдумой в мае 2018 года.

Предложение совершенно логичное. «В период пандемии происходит пересмотр приоритетов секторов экономики, осуществляется поиск новых рынков в попытках сохранить ликвидность бизнеса. Бизнес вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам. Этот мощный и уникальный цифровой тренд не должен быть утерян», — говорится в письме.

Законопроект ранее был принципиально согласован ЦБ, правительством и всеми заинтересованными сторонами. Сейчас документ находится в высокой степени готовности для второго чтения, отмечает Павел Иккерт. И, по его словам, ситуация с коронавирусом может создать предпосылки для более ускоренной процедуры принятия — он может пройти необходимые процедуры к осени этого года.

Российские предприниматели давно ожидали появления закона о цифровых финансовых активах, добавляет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он убежден, что бизнесу необходимы надежные цифровые инструменты, способные облегчить работу в период восстановления экономики.

В помощь реальному инвестору

Закон о ЦФА может оказаться неплохим подспорьем для малого и среднего бизнеса, которому присутствие на бирже не по карману, уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. За счет выпуска токенов, обеспеченных реальными активами, компании и в самом деле смогут привлечь дополнительные деньги от инвесторов. Токенизация также снизит издержки и облегчит поиск потенциальных инвесторов вследствие создания бирж цифровых активов.

Для розничных инвесторов появление дополнительных финансовых инструментов тоже плюс, продолжает эксперт. Тем более в условиях падения процентных ставок и, соответственно, снижения дохода от вложений. К слову, ЦБ РФ уже понизил ключевую ставку. Таким образом, доходности финансовых инструментов, в первую очередь банковских вкладов, тоже упадут. В то же время появление новых финансовых инструментов позитивно повлияет на диверсификацию инвестиционных портфелей розничных инвесторов.

В условиях кризиса бизнесу важна любая поддержка. У токенизации, говорит гендиректор инвестиционной платформы «Город денег» Армен Минасян, есть несколько очевидных достоинств: операции проводятся быстро и безопасно, нет необходимости в логистических затратах и найме компаний, которые управляют активами.

Помимо этого токенизация предоставляет возможность дробить актив на части без физического деления. Все это существенно увеличивает ликвидность активов за счет более широкого доступа к ним ритейлеров-инвесторов. Таким образом, рынок долгового капитала получит развитие за счет новых инструментов, которые станут доступны после вступления в силу закона о ЦФА.

Нужно смотреть вперед

Так или иначе, экономика кризис переживет. Безусловно, с потерями. Но вот насколько большими будут убытки, нужно задумываться уже сейчас. В том же РСПП уверены, что принятие закона о ЦФА будет способствовать формированию спроса на них на внутреннем рынке и продвижению товаров и услуг на зарубежных площадках.

Например, глава «Норникеля», сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Владимир Потанин считает, что огромному количеству предприятий МСБ цифровые решения упростят доступ к ликвидности, позволят ввести в оборот более технологичные и удобные для клиента товары и услуги. «Это альтернативный доступ к капиталу, в том числе через технологический переток ликвидности от крупных предприятий к мелкому и среднему бизнесу — поставщикам. Это ввод в оборот более технологичных, более сложных, удобных для клиента продуктов и возможности международной экспансии», — заявил Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

«Как правило, поставщики крупных компаний с хорошим кредитным качеством, вроде “Норникеля”, работают с отсрочкой платежа. У поставщиков же могут возникнуть кассовые разрывы. В казначействе “Норникеля” мы разрабатываем программу, которая позволяла бы отправлять нашим поставщикам излишнюю ликвидность досрочно. Это невозможно делать вручную, нужен электронный маркетплейс, на котором все было бы автоматизировано. При наличии такого маркетплейса все компании в стране или инвесторы могли бы предложить свою ликвидность для надежных поставщиков крупных предприятий», — пояснил г-н Потанин.

Изменения, по сути, затрагивают все сферы экономики. В частности, по мнению Владимира Потанина, токенизация оборота контейнеров (в том числе железнодорожных) позволила бы значительно снизить количество порожняковых контейнеров, сократив до минимума порожний пробег и упростив операции по отказу и найму. В энергетике создание автоматизированной платформы по распределению энергомощностей (сейчас действует в ручном режиме) расширило бы охват, мотивировав предприятия отказываться от ненужных мощностей, и способствовало бы энергосбережению.

По мнению Владимира Потанина, масштаб возможностей, которые открывает закон о ЦФА, сильно недооценивается. «Есть мнение, что речь идет об относительно небольшой сфере применения… Но это очень крупная история. В транспортной отрасли, энергетике, финтехе, я уже не говорю о commodity, — везде есть очень большой потенциал для применения цифровых технологий», — подчеркивает он.

«Для самого “Норникеля” токенизация — это просто удобная форма реализации своего товара… “Норникель” всегда способен продать свои металлы, это биржевой товар… По сути, для нас это вспомогательный инструмент, а для огромного количества российских предприятий самого разного масштаба он может превратиться в основной инструмент, откроет огромные возможности», — резюмировал Владимир Потанин.

Как стимулировать интерес

Ситуация с коронавирусом и введением карантина, заключает Иван Капустянский, ясно показала, что необходимо искать новые возможности как для больших компаний, так и для МСП. И если закон о ЦФА эти возможности откроет, то, безусловно, стоит говорить о его пользе как для конкретных компаний, так и для всей экономики в масштабах страны.

«Для выхода из кризиса, вызванного последствиями пандемии, бизнесу, безусловно, понадобится поддержка, и мы приветствуем готовность коллег донести потребности компаний до государства», — говорит заместитель директора департамента по реализации проектов компании «Грундфос» Игорь Кинаш. По его мнению, при наличии свободных средств и в целях приумножения прибыли они могли бы инвестировать в цифровые активы на этапе их низкой стоимости и впоследствии, на пике цены, реализовать их.

Однако необходимо понимать, добавляет аналитик, что понятия «цифровой актив» в рамках существующего правового поля пока остаются мало понятными бизнесу и без принятия соответствующих законов плохо отрегулированными с точки зрения законодательства. Это будет сдерживать интерес бизнеса к данным активам, как минимум на первых порах.

Но наверняка, добавляет Армен Минасян, закон стимулирует дополнительный интерес к ЦФА. Новые инвесторы для начала будут использовать его в качестве инструмента диверсификации. Важно, что 259-ФЗ при вступлении в силу закона о ЦФА позволит пользоваться этим инструментом и инвесторам операторов инвестиционных платформ (краудлендинговых и краудинвестинговых).