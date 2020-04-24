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Трамп рассказал о новых свойствах коронавируса

Москва, 24.04.2020

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что ученые страны установили: коронавирус COVID-19 менее жизнеспособен теплом и влажном климате. Новостью глава США поделился в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, рассказывающий о поведении вируса при разных температурах, климате, поверхностях»,  - рассказал Трамп на брифинге для представителей прессы.

Трамп добавил, что согласно исследованиям «лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной». Он пояснил, что вирус погибает на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% в условиях отсутствия солнца 18 часов. При наличии теплой влажной среды до 80%  за 6 часов. В условиях температуры окружающей среды 35 градусов по Цельсию и влажности 80% вирус погибает за 1 час. При температуре 21-23 градуса, а также влажности 80% в теплое летнее время вирус гибнет за 2 минуты. Президент США сослался на исследования ученого из МВБ Билла Брайанта. Также за час вирус погибает, находясь в воздухе на частицах аэрозоля, при температуре 21-23 градуса. При тех же условиях, но в жару полураспад вируса наступает примерно 1,5 минуты.

Данные исследований помогут США грамотно спланировать поэтапное возвращение к обычной жизни после отмены карантина, заявил вице-президент США Майк Пенс.

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