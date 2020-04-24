Цены берут в узду

ФАС провела видеоконференцию с участниками торговых сетей по вопросам цен на продукты. В открытом для прессы режиме отдельно обсудили ситуацию с лимонами. По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, служба зафиксировала «несколько просто вопиющих фактов», когда наценка доходила до 500%. Причем как в магазинах, так и у поставщиков.

Ретейл отрицать очевидное не стал: цены действительно выросли. Но в 500% наценках не признался никто. Хотя Андрей Тенишев отметил, что некоторые из участников конференции как раз в таком нарушении и были замечены, так что проверок им не избежать.

При этом представители торговых сетей ссылаются на то, что им пришлось срочно перестраивать цепочки поставок: возникли проблемы с отгрузками из того же Китая, Узбекистана. Кроме того, поставщики, воспользовавшись ростом спроса и сокращением предложения, тут же подняли цены.

ФАС признает: все это имело место. По данным службы, поставки из-за рубежа в марте сократились до 41%, а часть импортеров подняла цены до 50-57%. Но, по данным таможни, остались и поставщики, у которых цены сохранились на уровне 2019 года. Кроме того, в закупках некоторых сетей участвуют до 3-4 посредников, что, естественно, взвинчивает цены. Еще один фактор – увеличение лотов. Да, объемы при этом повышаются, но круг поставщиков, напротив, сжимается. А это, опять же, негативно сказывается на цене.

Представителям торговых сетей стоит ориентироваться на среднюю цену по рынку и не рваться получить в текущей ситуации максимальную прибыль, отмечают в службе. Она, как подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, все-таки должна быть «разумной».

Огурцы за кадром

При этом Доценко отметил, что «ситуация с розничными ценами на социально-значимые продукты в рознице уже стабилизирована, дефицита нигде не наблюдается».

В пресс-службе ФАС добавили, что пиковые значения, отмеченные Андреем Тенишевым – скорее, исключение на общем фоне. «Золотыми» внезапно стали только лимоны и имбирь. «Других аналогичных «скачков» цен на рынке не зафиксировано. ФАС России проводит ежедневный мониторинг цен на продукты и лекарственные препараты и в случае выявления признаков нарушения незамедлительно принимает меры антимонопольного реагирования», – сообщили в ФАС.

Дальнейшее обсуждение цен с ретейлом перешло в закрытый для прессы режим. Возможно, из-за того, что некоторые представители торговых сетей не захотели при журналистах озвучивать информацию, которую они считают коммерческой тайной. Но тему наценок торговых сетей, причем на отечественные продукты, так просто не закроешь. Хотя внимание на нее обратили только во время лимонно-имбирного взрыва.

«Сейчас много обсуждений по наценке торговых сетей. Председатель ГД, Володин поручил разобраться по помидорам, огурцам где наценка была 445%, Производители сельхозпродукции, овощей жалуются в прокуратуру, что торговые сети заставляют занижать закупочные цены ниже себестоимости, когда сами накручивают наценку свыше 400%. Я сам производитель продуктов питания и понимаю какую монополию сделали федеральные сети: локальные и региональные торговые сети закрылись – не смогли конкурировать. А Магнит запросил 10 млн рублей за 1 СКЮ (одну позицию) выставить на акцию во всю сеть. При этом в обязательных условиях – возврат и ретро 5%», – описывает ситуацию советник генерального директора Ассоциации малых и средних городов России Алексей Савин.

Он пояснил, что торговые сети просят у производителей проведения различных акций, снижения цен, указывая на сокращение спроса. Но при этом собственные наценки они уменьшать не собираются: промо, по словам Савина устраивается только за счет производителей, магазины же своей выгоды не упускают.

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, обратились за помощью к правительству. В их числе, по информации «Ведомостей» были Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов, Союзроссахар. Основная просьба: временно запретить промоакции, продажу товаров со скидками из-за роста расходов производителей.

Но эту идею не поддержали. Причем, в первую очередь, естественно, ретейл. Глава АКОРТ Сергей Беляков отметил, что акции необходимы и для вывода на рынок новых продуктов, и для стимулирования спроса из-за низкой покупательской способности.

«То, что поставщики хотели отменить акции, не спасло бы бизнес, а вот по выручке магазинов серьезно ударило. Как и по кошелькам россиян, которые ищут товары со скидкой», – отмечает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

На угрозу для кошельков покупателей указал и председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он и вовсе назвал предложение поставщиков «антиконкурентной политикой». «Никто же не заставляет поставщиков такие акции запускать. Они делаются для привлечения внимания к товару, для стимулирования продаж. Желание отказаться от таких акций — это антирыночная и даже антиконкурентная политика», – заявил он в эфире радио «Говорит Москва».

Но как быть производителям? Их издержки на фоне ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, а также резкого падения рубля, растут. Алексей Савин отмечает, что компании пока видят только рост нагрузки. Причем речь идет и о таких неожиданных статьях расходов, как штрафы, которые выписываются на грузовые машины: «Нас заверили, что автоматически штрафы будут выписываться только на легковой транспорт. Но вот система заработала и нам стали приходить штрафы за грузовики – за нарушение режима самоизоляции».

То есть, ситуация складывается противоречивая. ФАС (за спиной которой, собственно, и власти, и потребители) требует от ретейла держать цены в узде, руководствуясь, в первую очередь интересами покупателей, чьи кошельки стремительно пустеют. Ретейл кивает на производителей. А тем и кивнуть-то особо некому. Пытались, но их сразу обвинили в «некомандной игре». Однако долго затягивать пояса и играть по постоянно меняющимся правилам, лишь бы не дать бизнесу погибнуть, смогут не многие. Первые серьезные сложности могут начаться уже в конце мая, предупреждают эксперты. А когда плотину прорвет, затопит в первую очередь все-таки потребителей.